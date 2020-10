Tagebuch aus Nordsyrien "Ich will nicht, dass meine Kinder wieder frieren"

Die Familie Hajj Abdo lebt seit bald einem Jahr in einem Flüchtlingslager in Nordsyrien. Nun steht die kalte Jahreszeit vor der Tür. Vater Omer fürchtet, die Kinder könnten sich an den Horror des vergangenen Winters erinnern.