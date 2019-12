Friedensgespräche für Afghanistan Taliban und USA legen Verhandlungspause ein

Nach einem Anschlag der Taliban nahe dem US-Militärstützpunkt Bagram in Afghanistan, haben die Vertreter der militant-islamistischen Gruppierung und der USA ihre Friedensgespräche für einige Tage unterbrochen. Man werde in Doha eine "kurze Pause" einlegen, teilte der US-Sondergesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, auf Twitter mit.

Bei dem Taliban-Anschlag kamen am Mittwoch zwei Zivilisten ums Leben, mehr als 70 Menschen wurden verletzt. Khalilzad schrieb auf Twitter, er habe den Taliban gegenüber seine Wut über den Angriff ausgedrückt. Er forderte, die Taliban müssten zeigen, dass sie bereit und in der Lage seien, auf den afghanischen Wunsch nach Frieden zu reagieren. Während der Pause werden die Vertreter der Taliban mit den Anführern ihrer Organisationen zu dem Thema beraten, schrieb Khalilzad.

Erst am Samstag hatten die USA und die Taliban wieder Gespräche aufgenommen, nachdem US-Präsident Donald Trump diese im September aufgekündigt hatte. Bei Trumps Ankündigung zur Wiederaufnahme der Gespräche hatte er eine Waffenruhe als Vorbedingung gefordert - was die Taliban bislang abgelehnt haben. Zuletzt besuchte Trump Afghanistan an Thanksgiving im vergangenen Monat. Er sagte bei seinem Besuch, dass auch die Taliban eine Waffenruhe wollten.

Der Sprecher des politischen Büros der Taliban, Suhail Schahin, nannte die Gespräche in Doha auf Twitter "positiv und gut". Zu Beginn der Woche hatte Schahin dem Sender Ariana News gesagt, er rechne mit einem Abkommen binnen zwei Wochen.