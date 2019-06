Iran hat jegliche Verantwortung für die Angriffe auf zwei Öltanker im Golf von Oman dementiert. "Iran weist die haltlose Behauptung der USA mit Bezug auf die Öltanker-Vorfälle vom 13. Juni kategorisch zurück und verurteilt sie auf das Schärfste", hieß es in einer Mitteilung der Vertretung Irans bei den Vereinten Nationen. "Der ökonomische Krieg und Terrorismus der USA gegen das iranische Volk sowie ihre massive Militärpräsenz in der Region sind weiterhin die Hauptursachen für Unsicherheit und Instabilität in der weiteren Persischen Golfregion."

Irans Außenminister Javad Zarif kritisierte, dass die USA sofort Anschuldigungen ohne jegliche Beweise oder Indizien erhoben hätten. Bei Twitter schrieb er, es gehe darum, diplomatische Bemühungen zu sabotieren und den "Wirtschaftsterrorismus gegen Iran" zu verschleiern.

Im Video: Angriff auf zwei europäische Frachtschiffe

Video REUTERS/ ISNA

US-Außenminister Mike Pompeo hatte kurz zuvor Teheran beschuldigt, hinter den Angriffen auf zwei Öltanker zu stecken. "Es ist die Einschätzung der US-Regierung, dass die Islamische Republik Iran verantwortlich für die Angriffe ist, zu denen es heute im Golf von Oman kam", sagte Pompeo in Washington. Es handele sich um eine "nicht hinnehmbare Eskalation der Spannung durch Iran". Die Einschätzung basiere unter anderem auf Geheimdienstinformationen, sagte Pompeo.

Saudi-Arabien und Großbritannien schließen sich US-Einschätzung an

Der US-Einschätzung schloss sich auch Saudi-Arabien an. Außenminister Adel al-Jubeir sagte dem Sender CNN, dass sein Land "keinen Anlass" habe, Pompeo zu widersprechen. "Wir stimmen ihm zu."

Der britische Außenminister Jeremy Hunt sagte, man werde zwar eine eigene Überprüfung der Vorfälle vornehmen. Zunächst einmal glaube man aber den Erklärungen des Verbündeten USA. Die Vorfälle seien "sehr besorgniserregend und kommen zu einer Zeit von ohnehin schon großen Anspannungen", sagte Hunt. "Meine Botschaft an Iran ist, dass - wenn sie darin verwickelt sind - es eine äußerst unkluge Eskalation ist, die eine ernste Gefahr für die Aussicht auf Frieden und Stabilität in der Region darstellt."

Am frühen Donnerstagmorgen waren ein deutsches und ein norwegisches Frachtschiff in internationalen Gewässern zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Iran attackiert worden. Es wurde von drei Explosionen an Bord berichtet. Bisher ist noch unklar, womit die Schiffe angegriffen wurden (mehr dazu, was bisher über den Vorfall bekannt ist, erfahren Sie hier).

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete in der Nacht zu Freitag, die USA hätten ein Video, das angeblich Irans Verwicklung beweise. Die Aufnahme soll demnach zeigen, wie sich Mitglieder der Iranischen Revolutionsgarde einem der Tanker nähern und an der Seite des Schiffs eine Mine entfernen, die nicht explodiert sei. Die Agentur beruft sich dabei auf eine namentlich nicht genannte Person, die das Video selbst gesehen haben will. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber nicht.

Es ist der zweite Angriff auf Handelsschiffe in der Region binnen wenigen Wochen: Am 12. Mai hatten drei Tanker und ein weiteres Schiff im Golf von Oman Havarien gemeldet. Bislang hat sich niemand zu den Anschlägen bekannt. Die Taten fallen in eine Zeit größter Spannungen zwischen Iran auf der einen sowie den USA und den arabischen Golfstaaten auf der anderen Seite.