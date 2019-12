Terroranschlag in London "Jemand anderes hatte den Narwal-Stoßzahn gehalten"

Wer war der Mann, der beim Anschlag in London nach einem Narwal-Stoßzahn griff und den Terroristen Usman Khan aufhielt? Medienberichten zufolge sollte es ein junger Pole sein - doch dieser spricht von einer Verwechslung.

Er sei gar nicht jene Person, die den Täter mit einem abgebrochenen Narwal-Stoßzahn in Schach gehalten habe, räumte der Mann in einer von der Polizei in London verbreiteten Mitteilung ein. Dann stellt der Mitarbeiter der alten Gildehalle der Fischhändler (Fishmonger's Hall) den Ablauf klar:

"Ich und einige andere haben versucht, einen Mann aufzuhalten, der Menschen in dem Gebäude attackierte. Ich habe das mit einer Stange gemacht, die ich fand. Jemand anderes hatte den Narwal-Stoßzahn gehalten", teilte er mit. Der Täter habe ihn mit einem Messer verletzt und das Gebäude verlassen. "Einige von uns sind ihm gefolgt, aber ich habe an den Pollern auf der Brücke angehalten."

Khan wurde mit abgebrochenen Narwal-Stoßzahn, einem Feuerlöscher und bloßen Händen in Schach gehalten

Er habe beim Terrorangriff instinktiv gehandelt. Erst jetzt werde ihm klar, was passiert sei. Den Angehörigen der Opfer sprach er sein Beileid aus.

Khan hatte am vergangenen Freitag eine Frau und einen Mann nahe der London Bridge getötet und drei weitere Menschen verletzt. Der verurteilte Terrorist, der vorzeitig auf freien Fuß gekommen war, wurde von mehreren Passanten auf der Brücke überwältigt. Sie hatten ihn mit dem aus der Gildehalle abgebrochenen Narwal-Stoßzahn, einem Feuerlöscher und bloßen Händen in Schach gehalten. Schließlich erschoss die Polizei den Terroristen. Er trug einen Sprengstoffgürtel, der sich später als Attrappe herausstellte. Der "Islamische Staat" reklamierte die Tat später für sich, lieferte dafür allerdings keine Beweise.

Nach einem Bericht der polnischen Zeitung "Gazeta Wyborcza" handelt es sich bei dem Mann, der fälschlicherweise für den Stoßzahn-Verteidiger gehalten wurde, um einen 38-Jährigen aus Breslau (Wroclaw). Er lebt den Angaben zufolge seit zehn Jahren in London und hatte zuletzt als Küchenhelfer in der alten Gildehalle gearbeitet. Der Pole sei mittlerweile in seine Heimatstadt zurückgekehrt.