»Verhafte ihn!«

Marco Puente wollte mit seinem Sohn die Großeltern besuchen. Der Sohn geriet in eine Verkehrskontrolle. Puente filmte die Szene. Kurz darauf wurde er am Boden fixiert und bekam Pfefferspray in die Augen. Hören Sie hier die Geschichte (5:49 Minuten)