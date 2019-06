Es ist ein Rücktritt wie eine Kapitulation: Theresa May gibt nach knapp drei Jahren ihr Amt als Parteichefin der Konservativen auf. Sie ist damit gescheitert, eine Mehrheit im Unterhaus für ihren Brexit-Deal zu bekommen. Sobald es einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gibt, wird sie auch den Posten der Premierministerin räumen.

In ihrer politischen Karriere bewies May Ausdauer: Als erste Frau wurde sie im Jahr 2002 Chairman der Konservativen Partei, ein Amt, das dem deutschen Generalsekretär ähnelt. Anschließend war sie Schattenministerin der Opposition und schließlich Innenministerin unter David Cameron.

Dessen Brexit-Referendum im Sommer 2016 kostete ihn sein Amt als Premierminister. May wurde seine Nachfolgerin. Der Brexit bestimmte Mays Amtszeit. Lange herrschte Unklarheit darüber, wie sie den Austritt Großbritanniens aus der EU umsetzen würde. Ursprünglich eine Brexit-Gegnerin, schaffte sie es nie, EU-Kritiker und Proeuropäer zusammenzuführen.

Mays in Brüssel ausgehandelten Brexit-Vertrag lehnten die Abgeordneten des britischen Unterhauses dreimal ab. Es waren historische Pleiten für May. In den vergangenen Monaten verlor sie immer weiter an Rückhalt in den eigenen Reihen. Zwei Misstrauensvoten überstand sie zwar, doch den Brexit musste sie letztlich aufschieben, Ausgang ungewiss.

Nach jahrelangen Machtkämpfen in London und Brüssel scheitert May nun an dem Problem, dass sie vor knapp drei Jahren auf ihren Posten als Premierministerin gebracht hat: dem Brexit. (Eine politische Bilanz ihrer Amtszeit lesen Sie hier.)