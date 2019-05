Nach May-Rücktritt in Großbritannien Auch Ex-Brexit-Minister Raab will Premier werden

Aus fünf Kandidaten für die Nachfolge der zurückgetretenen britischen Premierministerin Theresa May sind am Samstagabend sechs geworden. Auch Dominic Raab will seine ehemalige Chefin beerben. "Um den Brexit erfolgreich umzusetzen, braucht man Konzentration, Disziplin und Entschlossenheit", wird Raab in der "Mail on Sunday" zitiert. "Ich habe dazu die nötige Erfahrung."

Am 9. Juli 2018 hatte May den früheren Staatssekretär zum Brexit-Minister ernannt. Nur vier Monate später, am 15. November, trat Raab von dem Posten zurück, nachdem die Regierung einem Entwurf der EU-Kommission für ein Austrittsabkommen zugestimmt hatte.

Vor Raab hatten sich bereits der ehemalige Außenminister Boris Johnson, dessen Nachfolger Jeremy Hunt, die frühere Arbeitsministerin Esther McVey, Entwicklungshilfeminister Rory Stewart sowie Ex-Gesundheitsminister Matt Hancock für die May-Nachfolge in Stellung gebracht. Insgesamt werden etwa 20 Bewerber für das Auswahlverfahren erwartet, die Frist endet am 10. Juni.

Diese Konservativen könnten Theresa May beerben Unter Tränen hat die britische Premierministerin Theresa May ihren Rückzug aus der Spitzenpolitik ihres Landes angekündigt. Am 7. Juni will sie als Parteichefin der Tories abtreten - und damit auch als Regierungschefin, sobald ein Nachfolger feststeht. Damit ist der Machtkampf in Großbritannien eröffnet. Ex-Außenminister Boris Johnson gilt als Topfavorit - trotz aller Skandale und Peinlichkeiten in der Vergangenheit. Johnson gehört zum Lager der Brexit-Hardliner. Auch Außenminister Jeremy Hunt hat seine Kandidatur erklärt. Er gilt als Vermittler, hat sowohl ins Lager der Brexit-Hardliner als auch zu den moderaten Tories Kontakte. Esther McVey gehörte zu den Ersten, die sich offiziell um die May-Nachfolge bewarben: Die ehemalige Arbeitsministerin erklärte unmittelbar nach ihrer Kandidatur, dass sie den Brexit am 31. Oktober garantieren würde - zur Not auch ohne Deal mit der EU. Innenminister Sajid Javid zählte längere Zeit ebenfalls als Favorit für den Tory-Chefposten. Doch Kritik an seiner Politik ließen seine Chancen im Machtkampf zuletzt sinken. Der ehemalige Brexit-Minister Dominic Raab hat sich offiziell um die May-Nachfolge beworben. Er steht für einen scharfen Brexit-Kurs. Auch einen Austritt ohne Abkommen hält er für "vertretbar". Sie war 2016 Mays letzte verbliebene Gegenkandidatin: Jetzt könnte es Andrea Leadsom erneut versuchen. Ende Mai trat sie aus Protest gegen Mays Brexit-Kurs aus dem Kabinett zurück - und trag somit dazu bei, dass der Druck auf die Premierministerin noch einmal deutlich zunahm. Mit seinen 40 Jahren ist er der jüngste unter den gehandelten Kandidaten: Gesundheitsminister Matt Hancock gilt als loyal und moderat. Amber Rudd ist eine entschiedene Proeuropäerin. Auch ein "No Deal"-Szenario lehnte sie öffentlich ab - und brüskierte damit Premierministerin May. Sollte Rudd antreten, hätte sie deshalb aber auch ein Problem: Denn bei den Brexit-Hardlinern dürfte sie kaum Unterstützer finden. 2016 fiel er seinem Weggefährten Boris Johnson in den Rücken und verhinderte dessen Kandidatur - seither hat Michael Gove einen schweren Stand bei den Tories. Als Umweltminister präsentierte er sich deshalb besonders loyal und konnte so etwas an Ansehen zurückgewinnen. Ob das reicht? Nach ihrem Wechsel vom Entwicklungshilfeministerium ins Verteidigungsressort ist Penny Mordaunts Gewicht in der Regierung deutlich gestiegen. Beim Brexit vertritt sie einen harten Kurs, gleichzeitig steht sie für eine sozialliberale Politik. Somit kann sie ganz verschiedene Lager ansprechen. Rory Stewart folgte auf Penny Mordaunt als Entwicklungshilfeminister. Stewart hat schon vor Mays Abschiedserklärung seine Ambitionen bekannt gegeben. Doch der Proeuropäer bleibt Außenseiter. Graham Brady führte das mächtige 1922-Komittee in der Tory-Fraktion, das auch Misstrauensvoten gegen die Parteichefin organisieren kann. In dieser Rolle konnte Brady May weiter unter Druck setzen. Jetzt gibt er sein Amt auf - und erwägt, selbst in den Machtkampf einzusteigen.

Dann werden zwei Kandidaten bestimmt, aus denen die konservativen Tories den künftigen Premierminister wählen. Als Favorit gilt Johnson, der eine erneute Verlängerung der Brexit-Frist über den 31. Oktober hinaus ausschließt.