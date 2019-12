Sie war die mächtigste Politikerin im Vereinigten Königreich, dann kam ihr ruhmloser Abschied. Drei Jahre lang zerrieb sich Theresa May als Premierministerin am Brexit. Sie handelte einen Deal mit der EU aus, nur um damit im eigenen Parlament dreimal durchzufallen. Am Ende blieb ihr keine Wahl als der Rücktritt als Regierungschefin und Parteivorsitzende der Konservativen.

Nun will sie weitermachen, als sei ihre Zeit als mächtigste Britin nichts als eine Etappe gewesen. Bei den anstehenden Wahlen kandidiert May erneut für die Tories in Maidenhead, einem Kreis mit 76.000 Einwohnern westlich von London, für den sie seit 1997 im Parlament sitzt. Sollte sie gewinnen, wäre sie wieder normale Abgeordnete in Westminster.

Wer verstehen will, warum May damit offenbar kein Problem hat, sollte sich auf eine der wichtigsten Stationen in ihrer Karriere besinnen: ihren Rücktritt als Premierministerin. Als May diesen im Mai vor Journalisten ankündigte, weinte sie. Am Ende ihrer Rede sprach sie über ihre Dankbarkeit dafür, dass sie dem Land dienen durfte, das sie liebe. "The country I love" kam ihr nur noch stockend über die Lippen, sie drehte sich um und verschwand hastig im Eingang zum Regierungssitz.

Yui Mok / AP Die Ankündigung ihres Rücktritts: "Enorme Dankbarkeit, dass ich dem Land dienen durfte, das ich liebe"

Doch am Tag nach ihrem Rücktritt besuchte sie mit ehemaligen Kabinettsmitgliedern ein Cricket-Spiel der englischen Nationalmannschaft. Sie verfolgte die Partie lachend und mit einem Drink in der Hand, als sei nichts gewesen.

Der Umgang mit ihrem Rücktritt scheint typisch für May - sie macht weiter. Nachdem sie 2017 siegessicher Neuwahlen angesetzt hatte, gewann sie nicht die erhoffte starke Mehrheit, sondern verlor überraschend große Anteile an die Labour-Partei unter Jeremy Corbyn. Und May? Machte weiter, in einer Minderheitsregierung mit der nordirischen DUP.

Wo andere Ex-Premiers wie ihr direkter Vorgänger David Cameron sich nach dem Abschied als Regierungschef aus der Politik zurückzogen, blieb sie dabei. Als einfache Abgeordnete ohne Ministerposten saß sie zuletzt im Parlament. Und nun, da neue Wahlen anstehen? Will sie wieder für Maidenhead ins Unterhaus.

Auf das Mandat angewiesen ist sie nicht. Erst im November wurde bekannt, dass May bei der US-Agentur WSB unter Vertrag steht, die prominente Redner vermittelt. Ihre Vorgänger Gordon Brown und Tony Blair sind ebenfalls dort buchbar, genau wie der französische Ex-Präsident Nicolas Sarkozy und der ehemalige EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso. Die Honorare sollen im fünf- bis sechsstelligen Bereich liegen. WSB bewirbt May auf der Firmenseite mit einem Zitat: "Es ist richtig durchzuhalten, auch wenn die Chancen gegen den Erfolg hoch scheinen."

Brexit-Vollstreckerin in einem Pro-EU-Kreis

Der Brexit dürfte auch in Maidenhead ein entscheidendes Wahlkampfthema sein. Wie stehen Mays Chancen? In dem Wahlkreis stimmten 2016 beim Brexit-Referendum 55 Prozent der Wähler gegen den Austritt des Königreichs aus der EU - auch May selbst. Als Premierministerin setzte sie anschließend aber das Ergebnis des knappen Volksentscheids für den Brexit um. Das sei der "Wille der Demokratie", sagt sie nach wie vor.

Bei der Parlamentswahl 2017 wurde May, damals schon Regierungschefin, in Maidenhead wiedergewählt. Zwar hatte sie zu dem Zeitpunkt den Brexit schon zum Parteiprogramm gemacht - allerdings in einer deutlich milderen Form, als ihr Nachfolger Boris Johnson es nun tut. Das schien für ihre mehrheitlich proeuropäischen Wähler noch akzeptabel gewesen zu sein.

Während May stets den "besten Deal mit der EU" anstrebte, will Johnson mittlerweile den Brexit um jeden Preis durchboxen. Während May die Union der vier Landesteile des Königreichs heilig war, nimmt Johnson eine Zollgrenze in der Irischen See in Kauf und motiviert die Schotten mit seinem harten Kurs zunehmend zu einem zweiten Unabhängigkeitsreferendum. Als Tory-Kandidatin unter Johnsons Parteiführung dürfte sie es in ihrem vergleichsweise EU-freundlichen-Kreis nun also deutlich schwerer haben als noch 2017.

May gibt sich indes loyal mit der Parteilinie, schüttelt die Hände strahlender Wähler, die aus der EU und in eine bessere Zukunft wollen. Sie enthüllt Statuen, engagiert sich gegen Diabetes, unter der sie selbst leidet. 2017 bekam sie 65 Prozent der Stimmen in Maidenhead, ihr nächstbester Konkurrent kam nicht mal auf ein Drittel davon. Selbst wenn May deutlich an Zustimmung einbüßen sollte, dürfte es reichen - um weiterzumachen.