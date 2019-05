Leak über 5G-Vergabe Theresa May entlässt Verteidigungsminister Williamson

Theresa May hat den britischen Verteidigungsminister Gavin Williamson entlassen. Das Büro der britischen Premierministerin teilte mit, May habe das Vertrauen in Williamson verloren. Williamson sei mitverantwortlich für ein Leck, durch das die Entscheidung der britischen Regierung bekannt wurde, den chinesischen Technologiekonzern Huawei unter Bedingungen am 5G-Netzausbau im Vereinigten Königreich zu beteiligen. Dies habe eine Untersuchung ergeben.

"Die Premierministerin hat heute Abend Gavin Williamson gebeten, die Regierung zu verlassen, nachdem sie das Vertrauen in seine Fähigkeit verloren hat, in der Rolle des Verteidigungsministers und als Mitglied ihres Kabinetts zu dienen", so die Erklärung, du weiter:

"Die Entscheidung der Premierministerin wurde beeinflusst durch sein Verhalten im Zusammenhang mit einer Untersuchung zur unbefugten Weitergabe von Informationen aus einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates."

Die Untersuchung wurde vergangene Woche begonnen, nachdem einige Zeitungen berichtet hatten, dass der Sicherheitsrat, der im Geheimen tagt, sich darauf einigte, Huawei teilweise am Aufbau des britischen 5G-Netzes zu beteiligen.

Mehr in Kürze auf SPIEGEL ONLINE