Liveblog zum Wechsel in Großbritannien Mays letzter Auftritt im Unterhaus als Regierungschefin

Die Entscheidung, dass Boris Johnson Parteichef der konservativen Tories und damit Regierungschef in Großbritannien werden soll, fiel gestern. Heute wird es ernst für den neuen starken Mann auf der Insel: - Am Mittag hält Noch-Premierministerin Theresa May ihre letzte Fragestunde im Parlament in Westminster ab. - Dann zieht sie um 15 Uhr aus Downing Street No. 10 aus, fährt zur Königin und wird entlassen. - Wenig später: Elizabeth II. ernennt den neuen Tory-Chef Johnson zum Premier. - Dann soll Johnson um circa 17 Uhr vor der schwarz lackierten Tür in der Downing Street seine erste programmatische Rede als Regierungschef halten. Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen, Reden sowie Mays Abschied und Johnsons Ankunft in Downing Street No. 10 hier im Liveblog. 7/24/19 10:50 AM Wenn Johnson vereidigt ist, wird es von Anfang an um eines gehen: den Brexit , Großbritanniens Austritt aus der EU, derzeit terminiert auf den 31. Okotober. "Do or die" hat Johnson gesagt, "komme was wolle". Ein zentraler Punkt , den seine Vorgängerin May mit der EU ausgehandelt hat, ist der sogenannte Backstop . Kurz gesagt: Die Zollunion soll demnach bestehen bleiben, um eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland zu vermeinden. Was der Backstop genau ist, können sie hier nachlesen . Getty Images 7/24/19 10:35 AM Und das war unser Videoausblick auf Johnsons künftiges Arbeitsverhältnis mit dem britischen Unterhaus. Schon seine erste Woche im Amt wird hart werden. 7/24/19 10:07 AM Der gestrige Tag war für Boris Johnson, Ex-Außenminister, Ex-Bürgermeister von London und Ex-Journalist mit fragwürdigem Verhältnis zur Wahrheit, der bislang größte politische Erfolg. Hier noch mal unsere Analysen zum gestrigen Tag - und ein Ausblick auf Johnsons große Herausforderungen: - Mit Zweidrittelmehrheit sicherte er sich den Topjob der Tories und damit das Premierministeramt. - Nun warten gleich drei Jobs in einem auf den neuen Regierungschef , analysiert unser Brexit-Experte Kevin Hagen. - Und unser London-Korrespondent Jörg Schindler ist sicher: Ab heute wird ein Premier Johnson reihenweise Versprechen brechen . 7/24/19 9:58 AM Eine spannende Frage heute: Wer wird was in einem Kabinett von Boris Johnson? Was zum Beispiel macht der gescheiterte Johnson-Widersacher Jeremy Hunt , bislang Außenminister, künftig? Am Morgen meldete der Sender Sky News, Johnson habe Hunt das Verteidigungsressort angeboten und der habe abgelehnt. Gemunkelt wird, Hunt wolle nur als Außenminister weitermachen oder das mächtige Finanzressort für sich. Oder den – inoffiziellen – Job als Vizeregierungschef . Drunter wird er es wohl nicht machen. Stefan Rousseau/ AP