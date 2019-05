Brexit Premierministerin May will Parlament über zweites Referendum abstimmen lassen

Die britische Premierministerin Theresa May will das Parlament in London über ein zweites Brexit-Referendum abstimmen lassen - wenn die Abgeordneten dem Brexit-Abkommen mit der EU zustimmen. Das sagte May bei einer Rede in London.

Sie stellte in ihrer Rede einen Zehn-Punkte-Plan vor, um einen "neuen Brexit-Deal" durchzusetzen. "Die Abgeordneten werden darüber abstimmen dürfen, ob über den Deal in einem neuen Referendum entschieden werden soll", sagte sie.

Außerdem sagte sie, die Regierung werde nach Alternativen zum sogenannten "Backstop" suchen, sodass dieser nie in Kraft treten könne. Zudem darf das Parlament laut May darüber abstimmen, ob das Vereinigte Königreich für eine gewisse Zeit in einer Zollunion mit der EU verbleiben soll.

Über den Gesetzesentwurf sollen die Abgeordneten im nächsten Monat abstimmen. May ist schon dreimal mit ihrem in Brüssel ausgehandelten Austrittsabkommen gescheitert. Sowohl die Opposition als auch große Teile ihrer eigenen Partei stimmten dagegen. Deswegen wurde der Brexit bereits zweimal verschoben.

