Tour de France Gelbes Trikot statt Gelbwesten auf den Champs-Élysées

Emmanuel Macron kann Hoffnung schöpfen: "Wir haben das Jahr mit den Gelbwesten begonnen und werden es mit dem Gelben Trikot beenden", sagte der französische Präsident in dieser Woche auf einem Empfang zum Ende des Schuljahres. Tatsächlich dürfte an diesem Sonntag auf der Pariser Prachtallee der Champs-Élysées erstmals seit langem wieder was los sein, wovor sich Macron nicht fürchten muss: "Zum ersten Mal habe ich Lust, einen Franzosen in Gelb auf den Champs-Élysées zu sehen", zitiert das Satire-Blatt "Canard Enchaîné" den Präsidenten. Spaß muss sein.

Statt der Gelbwesten, die fast ein Jahr lang jedes Wochenende vor Macrons Élysée-Palast demonstrierten, werden nämlich am Sonntag die Radfahrer der Tour de France vor dem Triumphbogen auffahren. Schon seit 1975 tun sie das jedes Jahr am letzten Tag der Frankreich-Rundfahrt. Der damalige Präsident Valéry Giscard d'Estaing hatte es so angeordnet. Ein Zeichen, wie politisch die Tour damals schon war und auch heute noch ist.

Oder besser: wieder ist. Denn in den vorigen Jahren wollten außer den Radsportfans nur noch wenige Franzosen zusehen. Erst hatten die großen Doping-Skandale um den ewigen Tour-Sieger Lance Armstrong und seinen ewigen Zweiten Jan Ullrich den Sport in Verruf gebracht. Dann gewannen immer die Gleichen, Fahrer wie der Brite Chris Froome, die das Publikum mehr als Maschinen denn als Menschen wahrnahm. Doch dieses Jahr ist alles anders.

Ein Teil der Arbeiterkultur ist neu aufgelebt

"Frankreich entdeckt den Zauber der Tour wieder", titelt der Pariser "Figaro" und schwärmt vom "letzten französischen Heldenepos". Das hatte zunächst einen einfachen Grund: Bis zum Freitag hatten gleich zwei französische Fahrer noch die Chance, die Tour auf den Champs-Élysées als Sieger zu beenden. Es wäre das erste Mal seit 1985 gewesen, dass ein Franzose das immer noch wichtigste Radrennen der Welt gewinnt. Diese Hoffnungen haben sich zwar am Freitag weitgehend zerschlagen. Doch bei dieser Tour geht es um so viel mehr als Radfahren.

Christian Hartmann / REUTERS Julian Alaphilippe: Favorit aus einfachem Hause

"Der Mensch hat die Maschine wieder überholt", sagt Daniel Psenny, 60, ehemaliger Fernsehkritiker der Zeitung "Le Monde" und jahrelanger Begleiter der Tour de France. Psenny erinnert an den alten Mythos der Tour: "Die Fahrer waren fast alle Proletarier. Die Tour funktionierte als sozialer Fahrstuhl nach oben. Dabei demonstrierte der Einzelne, das Unmögliche möglich zu machen." So fuhren viele Jahre Werbewagen der französischen Gewerkschaften gut sichtbar am Rande des Hauptfelds mit.

Ein Teil dieser Arbeiterkultur rund um die Tour ist in diesem Jahr neu aufgelebt. Es liegt an den französischen Top-Fahrern aus einfachem Hause, Julian Alaphilippe, der vorher beim Militär war, und Thibaut Pinot, dem Landjungen aus dem Burgund, der am Freitag auf der zweiten Alpenetappe unter Tränen verletzt aufgeben musste.

Es liegt aber auch daran, dass die Tour - anders als der Fußball - immer noch billig ist: "Die Tour de France ist der einzige global erfolgreiche Gratis-Sport", sagt Psenny. "Jeder kann immer noch an den Straßenrand gehen und die Fahrer anfassen." Nicht einmal beim Empfang auf den Champs-Élysées gibt es am Sonntag bezahlte Tribünenplätze. Noch immer ist der klassische Tour-Konsument ein einfacher Urlauber mit Zelt oder Wohnwagen und Picknick-Tisch am Straßenrand.

IAN LANGSDON/EPA-EFE/REX Gelbwesten-Protest: "Bei uns ist nicht mehr Frankreich"

Das zählt vor allen in Zeiten der Gelbwesten. Ihr Protest zeigte ein gespaltenes Frankreich: Nicht nur allgemein in Arm und Reich, sondern in wohlhabende Metropolen und abgehängte Provinzen. Doch genau durch diese Provinzen geht die Tour.

"In Savoyen sagt man heute noch: Hinter dem Galibier beginnt Frankreich", sagte der Tour-Ansager des TV-Senders France 2, nachdem die Fahrer am Donnerstag ihren ersten hohen Alpenpass, den Col du Galibier in 2642 Meter Höhe, überwunden hatten. "Bei uns ist nicht mehr Frankreich", aber lautete die Botschaft vieler Gelbwesten-Demos in der Provinz, die sich gegen die Schließung von örtlichen Schulen, Krankenhäusern und Bahnhöfen richteten.

Schon immer hatten die Tour-Berichte im Fernsehen drei Kommentatoren: zwei für den Sport und einen für Geografie und Kulturgeschichte, der den Franzosen Frankreich erklärt. Ihre gemeinsame Geschichte, ihre Gegenden und Gerichte. All das schien nicht mehr zu zählen, als die Gelbwesten im vergangenen Dezember auf den Champs-Élysées Geschäfte und Museen zertrümmerten. All das ist am Sonntag wieder vereint, wenn die Radprofis die Champs-Élysées emporradeln. Mindestens einen Sonntag lang hätte Macron Ruhe - aber er ist schon im Urlaub.