Rudolph "Rudy" Giuliani ist nicht nur der persönliche Rechtsvertreter des US-Präsidenten. Er spielt auch eine Schlüsselrolle in der Ukraineaffäre, im Zuge derer sein Chef Donald Trump gerade auf ein Impeachment-Verfahren zusteuert. Verschiedene Zeugen hatten zuletzt in öffentlichen Aussagen den Einfluss des Anwalts in dem Skandal um zurückgehalte Militärhilfen für das Land betont.

Giuliani indes scheinen diese Anschuldigungen nicht sonderlich zu belasten - im Gegenteil. Wie die "New York Times" berichtet, reiste er in der laufenden Woche erst nach Budapest und dann von Ungarn weiter in die ukrainische Hauptstadt Kiew.

Dort traf er laut der Zeitung entscheidende Figuren der Affäre. Hintergrund: Offenbar arbeitet Giuliani an einer Dokumentations-Reihe, die auf dem konservativen US-Sender One America News ausgestrahlt werden soll. Darin will er die Vorwürfe gegen Trump entkräften und das Impeachment-Verfahren als vermeintliches Polit-Theater darstellen. Zwei Folgen wurden bereits veröffentlicht.

Termine mit den beiden Ex-Generalstaatsanwälten

In Budapest traf Giuliani nach Angaben der "New York Times" mit dem ehemaligen Generalstaatsanwalt der Ukraine, Jurij Luzenko, zusammen. Diesen hatte die frühere US-Botschafterin in Kiew, Marie Yovanovitch, zuletzt in einer öffentlichen Anhörung erheblich belastet. Er habe gemeinsam mit Giuliani versucht, sie aus dem Amt zu drängen, so Yovanovitch.

Sergei Supinsky/ AFP Jurij Luzenko: Treffen mit Giuliani in Ungarn

In Kiew kam es dann an diesem Mittwoch offenbar zu einem Termin mit Wiktor Schokin, Luzenkos Vorgänger im Amt des Generalstaatsanwalts. Er steht im Fokus der Affäre, weil der damalige US-Vizepräsident Joe Biden Ende 2015 auf seine Entlassung gedrängt hatte. Gegen Schokin gab es handfeste Korruptionsvorwürfe, sein Ausscheiden war international begrüßt worden.

Konservative Kreise in den USA klammern sich jedoch an die haltlose Behauptung, Biden habe Schokin feuern lassen, um seinen eigenen Sohn Hunter Biden zu schützen, der für eine große Gasfirma in der Ukraine arbeitete. Für diese Theorie gibt es keinerlei Belege oder auch nur Anhaltspunkte.

Michail Palinchak/ Presidential Press-Service/ AFP Wiktor Schokin: Gegen ihn gab es handfeste Korruptionsvorwürfe

Trotzdem hatte Trump, so der Vorwurf im Kern der Impeachment-Untersuchungen, den neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gedrängt, Ermittlungen zu den angeblichen Verwicklungen der Bidens anzustellen. Diese hätten, einmal publik, Biden als möglichen Konkurrenten bei der Präsidentschaftswahl 2020 geschwächt. Trumps Mittelsmann in der Affäre: Rudolph Giuliani.

Giuliani tingelt mit der Filmcrew durch Kiew

All diese Verflechtungen werden nun in den Impeachment-Ermittlungen aufgearbeitet - während sich Giuliani mit exakt den Personen trifft, die im Zentrum stehen. Für die Dokumentation wird Giuliani von einem Filmteam begleitet.

Von der "New York Times" zu den Motiven für seine Reise befragt, erklärte Giuliani: "Als guter Anwalt sammele ich Beweise, um meinen Klienten gegen falsche Anschuldigungen zu verteidigen." Trumps Versuch, Präsident Selenskyj zu Ermittlungen gegen die Bidens zu drängen, ist allerdings unstrittig und durch ein Protokoll des entsprechenden Telefonats belegt.

Viele Republikaner lassen sich jedoch auch durch die erdrückende Beweislast nicht von einem Fehlverhalten des Präsidenten überzeugen. Dass dieser selbst ständig von einem "perfekten Telefonat" und einer angeblichen demokratischen "Hexenjagd" spricht, bestärkt diese Fehleinschätzung.