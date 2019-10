Trumps G7-Gipfel in Trump-Resort "Können Sie sich das in Ghana vorstellen?"

Die Nachricht sorgt für Kopfschütteln: Wie erstmals im August angekündigt, hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump nun offiziell erklärt, den Gipfel der westlichen Staats- und Regierungschefs (G7) im Juni 2020 in einem Golfhotel im Miami (Florida) abzuhalten, das der Familie von Präsident Trump gehört.

Sofort kamen besorgte Kommentare von den oppositionellen Demokraten, zuletzt von Nancy Pelosi, Merheitsführerin im Repräsentantenhaus. "Der Präsident kann keine Geschenke oder Zahlungen von ausländischen Regierungen annehmen." Die Verfassung der USA sei da eindeutig, schrieb Pelosi auf Twitter. "Niemand steht über dem Gesetz."

Mike Theiler/ REUTERS Kenneth Ofori-Atta, Finanzminister von Ghana: "Das käme gar nicht gut an."

Am Rande eines Treffens des Internationalen Währungsfonds in Washington kommentierte der ghanaische Finanzminister Kenneth Ofori-Atta den Schritt so: "Können Sie sich vorstellen, der Präsident von Ghana täte so etwas? Das käme gar nicht gut an."

US-Demokrat Nadler: "Dreistes Beispiel präsidentieller Korruption"

Jerrold Nadler, Demokrat und Vorsitzender des Rechtsausschusses im Repräsentantenhaus, nannte die Ankündigung des Weißen Hauses eines der "bislang dreistesten Beispiele der präsidentiellen Korruption". Sein Ausschuss werde Untersuchungen in dieser Sache fortsetzen.

Der Demokrat Ron Wyden, ein hochrangiges Mitglied des Finanzausschusses, sagte in einem schriftlichen Statement, der G7-Gipfel dürfe "unter keinen Umständen" in Trumps Resort in Miami abgehalten werden.

Trumps Stabschef Mick Mulvaney, der auch die Ankündigung gemacht hatte, verteidigte die Entscheidung gegen die Kritik. Das Treffen, bei dem die Delegationen mit Dutzenden Mitarbeitern Anreisen und Hundertschaften von NGO-Vertretern und Journalisten zugegen sind, werde im Trump National Doral Golfresort "ungefähr 50 Prozent billiger" als anderswo. Es gebe zudem keinen Interessenkonflikt. Der Präsident habe deutlich gemacht, dass er, seit er im Weißen Haus sei, nicht profitiert habe, so Mulvaney.