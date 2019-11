Tschechien Samtweicher Protest

Die Tschechen waren spät dran, damals im Revolutionsjahr 1989. Erst ab Mitte November demonstrierten sie zu Hunderttausenden in Prag und anderswo gegen die kommunistischen Machthaber - zu dem Zeitpunkt war die Mauer bereits gefallen und in Polen regierte schon bald ein halbes Jahr lang der Dissident Tadeusz Mazowiecki als Premier.

Die "Samtene Revolution", die den Protesten folgte, ging dann nicht nur gewaltfrei, sondern vor allem schnell über die Bühne: Schon am 10. Dezember ernannte der Präsident eine Regierung des nationalen Einverständnisses, das kommunistische Machtmonopol war nach kaum vier Wochen gebrochen.

Auf eine ähnlich schnelle Niederlage des Regierungslagers hofft wohl heute, 30 Jahre später, auch die Protestbewegung "Eine Million Augenblicke für die Demokratie". Sie hat für Samstag zu einer großen Demonstration auf dem Prager Letna-Platz aufgerufen.

Premier - und zweitreichster Mann des Landes: Andrej Babis

Die Forderung: Premierminister Andrej Babis soll zurücktreten, oder sich mindestens von seiner milliardenschweren Holding trennen. Doch scheint es unwahrscheinlich, dass wieder wie im Sommer fast 300.000 Tschechen dem Aufruf folgen werden. Und das liegt nicht am Wetter.

Die von Prager Studenten gegründete außerparlamentarische Oppositionsgruppe artikuliert ein weit verbreitetes Unwohlsein: Ist doch Babis, der Premier, gleichzeitig der zweitreichste Mann im Land.

Boris Grdanoski/ AP Die Demonstranten können Premier Babis bislang nichts anhaben

Zu seinem Firmenkonglomerat Agrofert gehören Landwirtschafts- und Chemiebetriebe, aber auch Verlage und Zeitungen. Zwar hat er Agrofert an eine Treuhandgesellschaft weitergereicht, doch nicht nur die Demonstranten vermuten, dass er in seinem politischen Amt durchaus weiter Agrofert-Interessen vertritt.

Was der Protestbewegung fehlt, ist der politische Katalysator

Ein von der EU-Kommission übermittelter Bericht wirft der Holding vor, unrechtmäßig Brüsseler Subventionen eingestrichen zu haben. Deshalb sagt Mikulas Minar, einer der Gründer von "Eine Million Augenblicke", Babis "missbrauche seine politische Macht, um sein Geschäft zu unterstützen". Seine Medienmacht kontrolliere zudem die öffentliche Meinung.

Doch seit dem Sommer haben sich die Bedingungen geändert. Der Prager Staatsanwalt hat im September Ermittlungen gegen Babis eingestellt. Die Vorwürfe, er habe vor zehn Jahren für sein Luxusressort "Storchennest" unrechtmäßig EU-Geld kassiert, seien substanzlos.

Auch hat Babis Tschechiens Demokratie nicht - wie befürchtet - zurückgebaut, so wie das etwa in Polen oder Ungarn der Fall ist. Obendrein führt die Babis-Partei ANO in allen Meinungsumfragen mit großem Vorsprung. Deshalb ist der Publizist Jiri Dienstbier skeptisch, ob "Eine Million Augenblicke" an die Erfolge vom Sommer anknüpfen kann. Es fehle der Bewegung ein politischer "Katalysator", ein Aufreger, etwa ein konkreter Korruptionsfall, der Hunderttausende Menschen mobilisiert.

Ein Präsident, der nicht eint: Milos Zeman

Robert Schuster, Analyst bei der Zeitung "Lidove noviny" glaubt, dass der Zorn derjenigen, die trotzdem auf die Prager Letna-Wiese kommen werden, sich nicht nur gegen Babis, sondern vor allem gegen Präsident Milos Zeman richten wird.

Der Mann war einst als Dissident von den Kommunisten verfolgt worden, hatte nach der Wende einige Jahre die sozialdemokratische Partei des Landes geführt und wurde 2012 zum Staatsoberhaupt gewählt.

Zeman raucht, er trinkt gern böhmischen Wein, gibt sich derbe: "Die islamischen Immigranten lassen sich nicht in die europäische Kultur integrieren, geschweige denn assimilieren", sagte er etwa. Seit er Präsident ist, tritt er für eine engere Kooperation Tschechiens mit dem kommunistischen China und mit Russland ein.

REUTERS Will eine Annäherung an China: Tschechiens Präsident Milos Zeman

Für besondere Empörung sorgte sein Versprechen, er werde Babis begnadigen, sollten doch noch Betrugsermittlungen aufgenommen werden: "Falls darin herumgestochert wird, dann gibt die Verfassung dem Präsidenten das Recht des Gnadenerweises", sagte er.

Solche Sprüche bestätigen das Bild, das viele der Demonstranten von Politik haben: Sie ist nicht der Wettstreit der Ideen zum Wohle des Landes, sondern ein abgekartetes Spiel, das nur den Interessen der Mächtigen dient.

Babis hat es bisher abgelehnt, Vertreter von "Ein Million Augenblicke für die Demokratie" zu einem Gespräch zu empfangen. Und auch Zeman ignoriert die Proteste. Am Wochenende will er wohl nach Bratislava fahren und in der slowakischen Hauptstadt ein tschechisches Kulturzentrum eröffnen.