Kommunalwahl in der Türkei AKP beantragt Wiederholung der Abstimmung in Istanbul

Bei der Kommunalwahl vor mehr als zwei Wochen verlor die türkische Regierungspartei AKP den Bürgermeisterposten in Istanbul knapp an den Kandidaten der größten Oppositionspartei, Ekrem Imamoglu. Doch das darf offenbar nicht sein: Die islamisch-konservative Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan beantragte eine Annullierung und Wiederholung der Abstimmung in der Metropole.

Seine Partei habe eine entsprechende Forderung bei der Hohen Wahlkommission (YSK) in Ankara eingereicht, sagte der stellvertretende AKP-Vorsitzende Ali Ihsan Yavuz. Vergangene Woche hatte er den Schritt bereits angekündigt. Imamoglu forderte dagegen am Montagabend bei einem Auftritt vor tausenden Anhängern im Bezirk Bakirköy die Anerkennung seines Wahlsieges.

Die AKP nutzt nach eigenen Angaben eine "außerordentliche Beschwerde". Diese kann laut Gesetz eingelegt werden, wenn es Vorfälle gegeben hat, die das Wahlergebnis beeinflussen. Imamoglu war mit einem Vorsprung von 25.000 Stimmen knapp vor dem AKP-Kandidaten Binali Yildirim gelandet.

Die AKP und Erdogan sind der Meinung, dass die Abstimmung in Istanbul regelwidrig ablief. Yavuz sagte, seine Partei habe drei Koffer mit Dokumenten zur Wahlbehörde gebracht, um Unstimmigkeiten zu beweisen.

Die Partei legte daraufhin Einspruch gegen das Ergebnis ein und erwirkte in mehreren Bezirken der Metropole Nachzählungen. Im Bezirk Maltepe war die Nachzählung am Dienstag zunächst noch nicht beendet. Erst nach deren Abschluss verkündet die Wahlkommission das Endergebnis.

Die AKP hatte bei den Kommunalwahlen im Bündnis mit der ultrarechten MHP zwar landesweit die Mehrheit der Stimmen erhalten, doch die Hauptstadt Ankara und andere wichtige Städte verloren. Sollte nun auch Istanbul an die Opposition fallen, wäre dies ein schwerer Schlag für die Partei, die das Kultur- und Finanzzentrum seit Jahren regierte. Sollte ihrem Antrag auf Wahlwiederholung stattgeben werden, wird diese laut örtlichen Medien am 2. Juni stattfinden.