Wegen Spionageverdachts Anwalt der deutschen Botschaft in Ankara festgenommen

Die deutsch-türkischen Beziehungen stehen vor einer weiteren schweren Belastungsprobe: Türkische Behörden haben nach SPIEGEL-Informationen den sogenannten Vertrauensanwalt der deutschen Botschaft in Ankara wegen Verdachts auf Spionage festgenommen.

Die Botschaft hatte den türkischen Anwalt damit beauftragt, in der Türkei Informationen für Asylverfahren von türkischen Staatsbürgern in Deutschland einzuholen. Der Jurist fragte etwa bei Polizei und Staatsanwaltschaft ab, ob gegen die Personen Verfahren in der Türkei laufen oder ob ihnen bei der Rückkehr in ihre Heimat Haft droht. Die gesammelten Erkenntnisse leitete das Auswärtige Amt dann an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) weiter, das über die Asylbescheide entscheidet.

Nun fürchtet die Bundesregierung, dass die türkischen Behörden und der türkische Geheimdienst MIT bei der Festnahme des Anwalts Daten und Akten abgegriffen haben von rund 50 türkischen Staatsbürgern, die in Deutschland Asyl beantragt haben - darunter prominente Kurden und Anhänger der Gülen-Sekte. Schutzsuchende, so die Sorge der Bundesregierung, könnten von der Türkei drangsaliert oder gar bedroht werden. Der Staatsschutz hat mehrere Betroffene explizit gewarnt, dass der türkische Geheimdienst detaillierte Informationen durch die Festnahme des Anwalts erhalten hat.

Auswärtiges Amt verurteilt Festnahme als "nicht nachvollziehbar"

In Regierungskreisen wird der Fall als "extrem sensibel" eingestuft. Zum einen sieht man sich dem Vorwurf aus Ankara ausgesetzt, türkische Regimegegnern aktiv bei Asylanträgen zu unterstützen. Zum anderen fürchtet man, dass der Anwalt von der Türkei als eine Art Fluchthelfer zu einer langen Haftstrafe verurteilt werden könnte.

Der Anwalt war bereits Mitte September festgenommen worden, seitdem bemüht sich die Deutsche Botschaft um seine Freilassung. Botschafter Martin Erdmann hat den türkischen Behörden bereits mehrmals zu erklären versucht, dass die Recherchen eine Routinevorgang seien - bislang erfolglos.

Die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte in der Vergangenheit wiederholt kritisiert, dass sich in Deutschland Hintermänner des Putschversuchs aufhielten und deren Auslieferung in die Türkei gefordert.

Das Auswärtige Amt verurteilt die Festnahme des Anwalts als "nicht nachvollziehbar". Auf Nachfrage des SPIEGEL hieß es, der Jurist habe völlig legal und offen in der Türkei Informationen für die entsprechenden Asylverfahren recherchiert. Man sei deswegen mit der Türkei im Gespräch.