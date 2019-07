Türkei Ex-Wirtschaftsminister Babacan verlässt Erdogans Partei

Ali Babacan ist eines der Gründungsmitglieder der türkischen Regierungspartei AKP - nun hat er sich von ihr abgewendet. Der frühere Wirtschaftsminister habe ein entsprechendes Schriftstück an die Parteizentrale geschickt, meldeten mehrere Medien übereinstimmend. Babacan nannte in einer schriftlichen Erklärung als Grund für den Austritt "tiefe Differenzen" über den politischen Kurs der Partei unter Präsident Recep Tayyip Erdogan. Zugleich forderte Babacan eine "neue Vision" für die Türkei.

Das werten viele als Bestätigung von Gerüchten, wonach er eine neue Partei mit dem früheren Staatspräsidenten Abdullah Gül gründen will. Babacan schrieb, eine "neue Anstrengung" für die Zukunft der Türkei sei nun unvermeidbar. "Ich und viele meiner Freunde fühlen die große und historische Pflicht, diese Anstrengung zu unternehmen." Es sei ihm daher nicht möglich, länger in der AKP als Gründungsmitglied zu bleiben.

Er habe lange hinter der AKP gestanden, schrieb Babacan Medienberichten zufolge. Aber in den vergangenen Jahren hätten sich Gräben aufgetan zwischen den Grundsätzen, an die er glaube, und dem Vorgehen der Partei. "Verstandsmäßig und im Herzen habe ich eine Abgrenzung erlebt", schrieb Babacan, der in seiner Zeit als Wirtschaftsminister von 2002 bis 2007 den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes vorantrieb.

Der regierungsnahe Journalist Abdulkadir Selvi hatte Anfang Juli in der Zeitung "Hürriyet" geschrieben, Babacan habe Erdogan bereits Ende Mai seine Absicht mitgeteilt, die AKP zu verlassen. Dabei habe er auch bestätigt, dass er eine neue Partei gründen wolle. Laut Selvi wollte er jedoch mit dem AKP-Austritt bis nach der Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul am 23. Juni warten. Die AKP hatte die Wahl in der Stadt deutlich verloren.