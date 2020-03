Streit um Flüchtlinge Erdogan kündigt Treffen mit Merkel und Macron an

Der Besuch des türkischen Präsidenten in Brüssel brachte kaum Fortschritte im Konflikt um die Flüchtlinge an der Grenze zur EU. Jetzt lädt Erdogan den französischen Präsidenten und die Bundeskanzlerin in die Türkei ein.