Bürgerkrieg in Nordafrika Erdogans riskante Libyen-Wette 

Diesen Titel wird Recep Tayyip Erdogan niemand mehr streitig machen: Der türkische Staatspräsident ist der letzte Preisträger des Internationalen Gaddafi-Preises für Menschenrechte.

Im Jahr 2010 erhielt er, damals in seiner Funktion als türkischer Regierungschef, die Auszeichnung des libyschen Diktators. Ein Jahr später wurde Muammar al-Gaddafi gestürzt.

Auch wenn die Türkei damit einen Verbündeten verlor - Erdogan hat seit 2011 alles getan, um Ankaras Macht in Libyen zu festigen. Türkische Unternehmen haben mit der Regierung in Tripolis Infrastrukturprojekte im Umfang von 18 Milliarden US-Dollar vereinbart, berichtet das Wirtschaftsportal Bloomberg.

Lieferte die Türkei Waffen an die Regierung in Tripolis?

Allerdings ist die Lage der international anerkannten libyschen Regierung prekär. Seit Jahren kontrolliert der Warlord Khalifa Haftar mit seiner sogenannten Libyschen Nationalen Armee (LNA) den Osten des Landes um die Millionenstand Bengasi:

Im Frühjahr begann Haftar mit einer Offensive im Westen. Sein erklärtes Ziel ist es, die Regierung in Tripolis zu stürzen.

Haftar und seine ausländischen Verbündeten - Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten - sehen im Premierminister Fayez al-Sarraj einen Handlanger der verhassten Muslimbrüder, die wiederum gemeinsame Sache mit Erdogan machten.

Auch die Europäische Union betont stets, sie unterstütze Sarrajs Regierung. Die Türkei unter Erdogan belässt es jedoch nicht bei rhetorischer Schützenhilfe: Im Mai, wenige Wochen nach dem Beginn von Haftars Offensive auf Tripolis, ließ die Regierung Schützenpanzer durch die Hauptstadt patrouillieren, die offenbar kurz zuvor aus der Türkei geliefert worden waren. Das wäre ein Verstoß gegen das Waffenembargo der Vereinten Nationen.

F ür die Türkei ist Libyen ein Nachbarland

Emrullah Isler, Erdogans Sondergesandter für Libyen, bestreitet daher, dass Ankara Militärausrüstung nach Tripolis geliefert habe. Erdogan selbst sagt hingegen: "Wir geben ihnen die Unterstützung, die sie brauchen."

AFP Ein zerstörter Panzer, den die LNA-Armee von Warlord Haftar benutzt haben soll

Aus Sicht der Türkei ist Libyen ein Nachbarland. 600 Kilometer Luftlinie trennen beide Mittelmeerküsten, dazwischen liegt nur die griechische Insel Kreta. Die Türkei will ihre Kontrolle über das östliche Mittelmeer und die dort vermuteten Öl- und Gasvorkommen ausbauen - dabei spielt Libyen eine Schlüsselrolle.

Erdogan empfängt Sarraj und spottet über Haftar

Erdogan setzt dabei darauf, dass sich Sarraj in der neuen Runde des libyschen Bürgerkriegs durchsetzt. Erst am vergangenen Samstag empfing der türkische Staatschef den Premier aus Tripolis in Istanbul.

AFP Libyens Premierminister Fayez al-Sarraj mit Militärs

Denn mit Haftar scheint ein einvernehmliches Auskommen unmöglich. Der Warlord sei nicht mehr als ein Pirat, spottete Erdogan. In der vergangenen Woche nahm die Truppe des selbsternannten Feldmarschalls sechs türkische Staatsbürger kurzerhand fest. Erst als Ankara mit einem Militärschlag drohte, ließ Haftar die Männer frei.

Ankara kämpft in Libyen auch gegen Riad

Der libysche Bürgerkrieg droht sich auf diese Weise - wie schon die Konflikte in Syrien und im Jemen - zu einem Stellvertreterkrieg auszuweiten. Die Türkei steht auf der einen Seite - Ägypten und Saudi-Arabien, die Haftar unterstützen, auf der anderen.

Die Beziehungen zwischen Ankara und Riad sind seit dem Mord an dem saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi im vergangenen Oktober in Istanbul ohnehin zerrüttet.

Erdogan nutzt die Affäre, um den mutmaßlichen Drahtzieher, Saudi-Arabiens Kronprinzen Mohammed bin Salman, vor sich herzutreiben. Libyen, so scheint es, ist nun ein weiterer Schauplatz, an dem beide Staaten ihr Ringen um die Vormachtstellung in der Region austragen.

In Libyen läuft es für Erdogan besser als in Ägypten oder Syrien

Immerhin entwickeln sich die Dinge in Libyen derzeit noch halbwegs nach Erdogans Wunsch. In Ägypten herrscht seit dem Militärputsch gegen die Muslimbrüder 2013 ein Regime, das die Türkei als Feind betrachtet und in Nordsyrien muss sich die Armee Ankaras auf eine langfristige Besatzung mit fragwürdigem Nutzen und ungewissem Ausgang einstellen. In Libyen hingegen halten die Milizen, welche die Regierung von Premier Sarraj stützen, Haftars Vormarsch bislang stand.

Ivan Sekretarev/AP/dpa Warlord Khalifa Haftar will Libyen regieren

Dessen Offensive ist vor der Hauptstadt ins Stocken geraten. Gegenwärtig sieht alles nach einem militärischen Patt zwischen den Bürgerkriegsparteien aus. Aus Sicht der Türkei ist das eine gute Nachricht.