Nach Resolution zu Massakern an Armeniern Türkei bestellt US-Botschafter ein

Die türkische Regierung hat den US-Botschafter in Ankara einbestellt und damit auf eine Resolution des US-Repräsentantenhauses reagiert. Die Parlamentskammer in Washington hatte am Dienstag die Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg offiziell als Völkermord eingestuft, die entsprechende Resolution wurde mit einer klaren Mehrheit von 405 zu 11 Stimmen verabschiedet.

Es war das erste Mal, dass der US-Kongress die Massaker der Jahre 1915 bis 1917 als Genozid bezeichnete. Vertreter des türkischen Außenministeriums teilten mit, der US-Diplomat David Satterfield sei wegen einer "Resolution, die jeder historischen oder rechtlichen Grundlage entbehrt" einbestellt worden.

Ein weiterer Grund für die Maßnahme sei die Billigung eines Gesetzesentwurfs durch das US-Repräsentantenhaus, der Sanktionen gegen die Türkei wegen des Einmarschs in Syrien vorsieht. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt angekündigt, alle Sanktionen gegen die Türkei aufheben zu wollen, weil diese eine dauerhafte Waffenruhe verkündet habe.

Bundestag stufte Massaker bereits 2016 als Völkermord ein

Bereits zuvor hatte die Türkei, die den Begriff Völkermord zurückweist, erbost auf die Verabschiedung der Resolution reagiert. Das türkische Außenministerium sprach von einem "bedeutungslosen politischen Schritt", der sich an die "armenische Lobby und Anti-Türkei-Gruppen" richte. Der Beschluss des Repräsentantenhauses gefährde die Beziehungen zwischen der Türkei und den USA in Zeiten großer Gefahren für die internationale und regionale Sicherheit.

Zugleich unterstellte Außenminister Mevlut Cavusoglu, der Schritt sei als Antwort auf den türkischen Vorstoß in Syrien zu verstehen.

Als erstes großes europäisches Land hatte Frankreich 2001 die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich offiziell als Völkermord eingestuft. Der Bundestag in Berlin folgte im Juni 2016. Dies löste eine schwere diplomatische Krise mit der Türkei aus.