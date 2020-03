Krisensituation in Griechenland Türkei schickt tausend Einsatzkräfte an die Grenze

An der türkisch-griechischen Grenze sitzen Tausende Migranten fest. Die Türkei erhöht den Druck auf die EU: Sie will Spezialkräfte schicken, um Flüchtlinge von der Rückkehr in die Türkei abzuhalten.