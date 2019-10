Justizreform in der Türkei Erdogans Kosmetik

In keinem anderen Land der Welt sitzen so viele Journalisten im Gefängnis wie in der Türkei. Folglich war es nicht nur ein wenig überraschend, als Präsident Recep Tayyip Erdogan im Frühjahr sagte: "Wir betrachten die Meinungsfreiheit als wichtigste Voraussetzung für die Demokratie". Verknüpft mit diesem Satz war die Ankündigung einer Justizreform.

Bereits am 30. Mai hatte Erdogan versprochen, die Meinungsfreiheit zu stärken und das Vertrauen der Bürger in die Justiz wiederherzustellen. Kürzlich wurde das erste Reformpaket im Parlament verabschiedet. Wirksame Verbesserungen werden davon jedoch nicht erwartet.

Seit dem gescheiterten Putsch im Juli 2016 hat Erdogan die Justiz zunehmend unterdrückt. Mehr als 4000 Richter wurden suspendiert, eine halbe Million Menschen zumindest temporär festgenommen, Hunderte Aktivisten, Akademiker und Anwälte sitzen noch immer in Haft. Durch die Reformen, beteuert die Regierung, soll die Unabhängigkeit der Justiz nun wieder gewährleistet werden:

Strafprozesse sollen schneller durchgeführt werden.

Das Recht auf Akteneinsicht für die Verteidigung soll verbessert werden.

Lange Untersuchungshaft soll künftig vermieden werden.

Auch soll das Berufungsgericht für Fälle geöffnet werden, die sich um das Thema Meinungsfreiheit drehen.

Die Regierung will künftig nicht mehr ganze Internetseiten, sondern nur die "problematischen Aspekte" sperren.

Die Meinungsfreiheit insgesamt soll gestärkt werden.

Zumindest die regierungsnahe Presse ist voll des Lobes: Die Reformen könnten eventuell sogar die strengen Kriterien der Europäischen Union erfüllen, schrieb etwa die Zeitung "Sabah". Auch in den Oppositionsparteien wurden Erdogans Reformbemühungen begrüßt, vielen gehen sie allerdings nicht weit genug.

HDP-Politikerin Züleyha Gülüm sagte in mehreren Interviews, die bisher getroffenen Maßnahmen würden in wesentlichen Punkten noch beträchtlichen Nachholbedarf aufweisen. Es sei nicht richtig, von einer Reform zu sprechen, sagte die Anwältin der Nachrichtenseite "Al-Monitor". "Es gibt keine Regularien, die den verursachten Schaden während des Ausnahmezustands wiedergutmachen." Auch könnten die Reformen nicht die Unabhängigkeit der Justiz gewährleisten.

Kritik aus der größten Oppositionspartei

Die größte Oppositionspartei CHP schließt sich solcher Kritik an. CHP-Politiker Engin Özkoc sagte der Deutschen Welle: "Man müsste im Parlament an einem besseren Paket arbeiten. Es wird im jetzigen Zustand nicht die Erwartungen erfüllen."

Hinter der Reform wird nun auch ein Versuch Erdogans vermutet, das angeschlagene Image der türkischen Justiz aufzupolieren. Dafür spräche der Zeitpunkt, den der Präsident für die Ankündigung seines Vorhabens gewählt hatte.

Auf Druck der Regierungspartei AKP war Anfang Mai die Bürgermeisterwahl in Istanbul annulliert worden. International sorgte die Entscheidung für Kritik. Wenig später beklagte die EU den fortschreitenden Demokratieabbau in der Türkei. Nur einen Tag darauf folgte - mitten im erneuten Wahlkampf um Istanbul - die Ankündigung der Reformen.

"Kosmetische Eingriffe an einem verkrüppelten Justizsystem"

HDP-Politikerin Gülüm vermutet dahinter nicht nur den Versuch, die EU zu beschwichtigen, sondern auch die Bemühungen, Investoren im Land zu beruhigen. Ein ähnliches Kalkül nimmt auch Türkei-Expertin Emma Sinclair-Webb von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch an. "Das erste Reformpaket wird überhaupt nichts an der Situation in der Türkei ändern", sagte sie dem SPIEGEL. Die Türkei wolle damit jedoch zumindest eine Art Dialog mit der EU aufrechterhalten. Die Maßnahmen, die das Paket vorschlägt, greifen ihrer Meinung nach viel zu kurz. "Das sind kosmetische Eingriffe an einem verkrüppelten Justizsystem", sagte sie.

So werde das Antiterrorgesetz zwar geringfügig angepasst, tatsächlich aber bleibe es weiterhin mehr als vage in seiner Formulierung: "Es gibt keine Definition dafür, was unter Terrorpropaganda zu verstehen ist. Die Entscheidung darüber liegt weiterhin im Ermessen der Richter."

Wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda wurden in der Vergangenheit Hunderte Journalisten vor Gericht gestellt. Die Reformen werden diese Gefahr für unbequeme Pressevertreter nicht schmälern, glaubt Sinclair-Webb. Auch der Tatbestand der Präsidentenbeleidigung sei weiterhin Auslegungssache. "Und die Toleranzschwelle ist da in der Türkei sehr niedrig", so die Expertin.

Erst in den vergangenen Wochen wurden erneut Dutzende Menschen wegen angeblicher Präsidentenbeleidigung und dem Vorwurf der Verbreitung von Terrorpropaganda juristisch belangt. "Das ist eine schizophrene Situation: Auf der einen Seite haben wir Reformen, die alles besser machen sollen. Auf der anderen Seite laufen in der Praxis weiterhin unfaire Prozesse ab und es werden Scheinurteile gefällt", sagte Sinclair-Webb.

Sie hoffe nun, dass das nächste Gesetzespaket weiter greife als das erste. Angekündigt hat es die Regierung für Ende des Jahres.