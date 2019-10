Fabrikbau in der Türkei Volkswagen beobachtet Entwicklung in Syrien "mit großer Sorge"

Volkswagen will im türkischen Manisa bei Izmir sein neues Südosteuropa-Werk bauen. Nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien könnte das Projekt nun doch noch wackeln. Man befinde sich derzeit in der "finalen Phase" der Planung, beobachte die Entwicklung in Nordsyrien aber "ganz genau und mit großer Sorge", sagte ein VW-Sprecher dem SPIEGEL. Zuerst hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.

Der Konzern will nach langer Suche und zähen Verhandlungen in der Türkei künftig den Passat und den ŠSkoda Superb vor allem für den Export nach Osteuropa fertigen. Der geschätzte Investitionsrahmen soll sich dabei auf bis zu 1,5 Milliarden Euro belaufen. Ende August hatte der VW-Aufsichtsrat bereits eine Grundsatzentscheidung für das neue Werk im westlichen Anatolien getroffen.

Bis zu 300.000 Fahrzeuge könnten in der Türkei vom Band gehen

Berichten zufolge soll am neuen Standort bei Izmir eine Jahreskapazität von 300.000 Fahrzeugen pro Jahr erzielt werden. Etwa 4000 Menschen könnten dort zukünftig beschäftigt sein. Der Baubeginn ist für Ende 2020 vorgesehen, der Produktionsstart für 2022.

Die Entscheidung für die Türkei ist ohnehin politisch umstritten. Die EU wirft Erdogan vor, die freie Meinungsäußerung und die Demonstrationsfreiheit zu beschneiden. VW hält dem entgegen, dass das Land am Bosporus seit Jahren als Kandidat für einen EU-Beitritt gelte.