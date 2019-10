Türkische Offensive in Nordsyrien Flucht ins Ungewisse

Erst als die Erde bebte, beschloss Shiar Bakr-Awni, zu gehen. Seine Frau hatte schon seit Dienstag die Taschen gepackt und die drei Kinder gewarnt, dass sie ihr Zuhause vielleicht verlassen müssten. Doch Bakr-Awni wartete bis zum letzten Moment, bevor er mit seiner Familie floh. "Wir wussten ja nicht wohin", sagt er.

Bakr-Awni steht in einem leeren Klassenraum, der nun sein Zuhause ist: Steinboden, fleckige Wände, eine Tafel, die vor Kurzem noch benutzt wurde. Seit heute lebt er mit seiner Familie in diesem Zimmer. Für wie lange, weiß niemand.

Der 24-Jährige stammt aus Ras al-Ayn, einer Stadt an der syrisch-türkischen Grenze. Seit Mittwochnachmittag fliegt die türkische Armee hier Luftangriffe, Bodentruppen haben die Grenze überquert. Die Offensive richtet sich gegen die Kurdenmiliz YPG, die ein großes Gebiet in Nordsyrien, an der Grenze zur Türkei, kontrolliert. Ankara sieht sie als Terroristen an und möchte eine "Sicherheitszone" errichten, in der die Kämpfer keinen Einfluss mehr haben.

Doch die Kämpfe treffen auch Zivilisten. Sie haben die Zivilbevölkerung in Panik versetzt - und eine Massenflucht ausgelöst. Schätzungen zufolge sollen 100.000 Menschen aus Städten aus dem Grenzgebiet vertrieben worden sein. Wer konnte, flüchtete ins Landesinnere. Doch nicht alle haben Verwandte oder Freunde bei denen sie unterkommen können.

Bakr-Awni sagt, seine Familie stamme aus Ras al-Ayn. Er kenne niemanden in anderen Städten. Während viele Einwohner schon am Dienstag die Stadt verließen, blieb Bakr-Awni. "Ich habe gehofft, dass die Amerikaner uns helfen", erzählt er. Doch niemand kam. Als er am Mittwoch die ersten Einschläge hörte, beschloss Bakr-Awni zu gehen.

Sie fuhren ohne Ziel, nur weg

Sie quetschten sich zu fünft auf ein Motorrad und fuhren los, ohne Ziel, nur weg von der Grenze. Irgendwann wurde es dunkel, und als sie glaubten, weit genug entfernt zu sein, breiteten sie auf einem Feld eine Decke aus und legten sich schlafen. So erzählt es Bakr-Awni.

Am nächsten Morgen überlegte er, zurückzukehren. "Wir dachten, vielleicht ist der Krieg wieder vorbei." Doch als sie den Rauch in der Ferne sahen, wussten sie, dass sie nicht in ihr Haus zurückkonnten. Die Familie verbrachten eine weitere Nacht auf dem Feld, bevor sie am Freitag die Stadt al-Hasaka erreichten. Sie liegt außerhalb der von der Türkei angestrebten "Sicherheitszone", weshalb viele Flüchtlinge sich hierher retteten.

Die Stadtverwaltung hat Schulen bereitgestellt, wo die Familien auf dünnen Matratzen schlafen. Überall in dem Gebäude sitzen Menschen auf dem Boden, einige haben Herdplatten mitgebracht und aufgestellt. Doch die meisten kamen nur mit wenig Kleidung an. Auch Bakr-Awni konnte kaum etwas mitnehmen.

Drei ihrer Kinder kämpften gegen den IS

Ein Stockwerk höher hat Amina Osman-Hawas mit ihrer Familie ein Zimmer bezogen. Die 45-Jährige floh aus Tal Abyad, wo sich schon zu Beginn der Woche türkische Truppen in Stellung gebracht hatten. Osman-Hawas floh am Dienstag zunächst in ein umliegendes Dorf, doch die Luftangriffe der türkischen Armee, sagt sie, hätten sie eingeholt. "Bumm, bumm", ruft sie, um die Einschläge zu demonstrieren.

Osman-Hawas ist an diesem Freitag, zwei Tage nach Beginn der Militäroffensive, den Tränen nahe. Die Amerikaner haben uns verraten!", ruft sie immer wieder. "Sie haben uns verraten!" Der Angriff der Türkei war möglich geworden, weil die USA ihre Truppen aus dem Grenzgebiet zurückgezogen hatten. Dabei hatten amerikanische Streitkräfte bis vor Kurzem noch eng mit den kurdischen Milizen zusammengearbeitet. Nur mit ihrer Hilfe war es möglich geworden, den sogenannten "Islamischen Staat" zu zerschlagen.

Drei ihrer Kinder erzählt, Osman-Hawas, hätten gegen den "Islamischen Staat" gekämpft. Nun kämpfen sie im Norden Syriens gegen die türkischen Truppen. "Die Amerikaner haben uns nur benutzt, um den IS loszuwerden", sagt Osman-Hawas. "Nun lassen sie uns alleine."

Wann und ob Osman-Hawas in ihr Haus zurückkehren kann, ist unklar. Ras al-Ayn und Tal Abyad sollen von türkischen Truppen umzingelt sein, doch es dringen kaum Informationen aus der Stadt. Und auch Städte, die nicht unmittelbar in dem "Sicherheitskorridor" liegen, stehen vereinzelt unter Beschuss. Am Donnerstagnachmittag starb in der Großstadt Kamischli ein Junge namens Mohammed, als er kurz auf die Straße trat: Vor dem Haus war eine Granate eingeschlagen. Seine Schwester Sarah, die etwas weiter weg stand, verlor bei dem Angriff ein Bein.

Sie liegt im Krankenhaus von Kamischli und weiß noch nicht, dass ihr Bruder tot ist. Ihr Großvater hat ihr am Freitagmorgen ihren Stoffbären gebracht, nun sitzt der 63-Jährige an ihrem Krankenbett. "Wir hoffen, dass der Krieg bald enden wird", sagt er. "Aber wir wissen nicht, wann. Wissen Sie es?"