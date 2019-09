Im saudi-arabischen Exil Tunesiens Ex-Diktator Ben Ali in Klinik eingeliefert

Tunesiens früherer Langzeitherrscher Zine el-Abidine Ben Ali ist in seinem Exil in Saudi-Arabien ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Der Gesundheitszustand des 83-Jährigen sei kritisch, aber stabil, erklärte sein Anwalt am Donnerstagabend in Tunis. Er liege nicht im Sterben. Ben Ali war 2011 der erste Herrscher der Region, der während der arabische Aufstände gestürzt wurde. Er floh am 14. Januar 2011 nach Saudi-Arabien.

Wenig später soll er einen Schlaganfall erlitten haben. Er erholte sich aber offenbar gut, und lebt seitdem mit seiner Frau in der saudi-arabischen Hafenstadt Dschidda. Dort wird die Familie streng abgeschirmt, Lebenszeichen gab es in den vergangenen Jahren nur vereinzelt.

In seine tunesische Heimat, in der mehrere seiner Kinder leben, kann der Ex-Machthaber nicht zurückkehren. 2011 verurteilte ein Gericht in Tunis Ben Ali und seine Frau in Abwesenheit zu jeweils 35 Jahren Gefängnis und einer Strafzahlung von umgerechnet mehr als 45 Millionen Euro. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sich die Präsidentenfamilie über Jahre Reichtümer angeeignet hatte, die schließlich ein Viertel des Bruttoinlandsproduktes umfassten.

In einem weiteren Verfahren wurde Ben Ali 2013 zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er während der Revolution 2011 die Sicherheitskräfte zum Mord an Demonstranten angestiftet haben soll. Nach offiziellen Angaben wurden bei den Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten vor acht Jahren 388 Menschen getötet.

Am Sonntag wählt Tunesien einen neuen Staatschef

Tunesien ist das einzige arabische Land, das seitdem den Übergang in die Demokratie geschafft hat. An diesem Sonntag wählen die Tunesier einen Nachfolger des im Juli verstorbenen Präsidenten Beji Caid Essebsi. Insgesamt bewerben sich 26 Kandidaten um das Amt.

Ende August wurde Nabil Karoui, einer der Favoriten auf das Amt, in Haft genommen. Gegen den Medienunternehmer und dessen Bruder wird wegen des Verdachts der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung ermittelt. Ein Sprecher von Karouis Qalb-Tounes-Partei erklärte, die Festnahme habe eher einer Entführung geglichen und an "faschistische Praktiken" erinnert.

Der 56-jährige Medienunternehmer - auch "der tunesische Berlusconi" genannt - hatte sich aus einer Außenseiterrolle ins politische Rampenlicht gedrängt. In den vergangenen Jahren baute er sich einen Ruf als Wohltäter auf, indem er vor den Kameras seines eigenen Senders Nessma TV Elektrogeräte und andere Güter an Arme verteilte. Der Sender strahlte bislang täglich eine Sendung aus, die Karoui im Einsatz für die Ärmsten der Armen zeigt.

Das Parlament hatte im Juni eine Änderung des Wahlgesetzes beschlossen, die Kandidaten von der Wahl ausschließen sollte, die im Jahr vor der Wahl "Gefälligkeiten in Form von Geld oder jeglicher Art" an die Bürger verteilen. Die Änderung trat jedoch nicht in Kraft, da Präsident Essebsi sie vor seinem Tod nicht mehr unterzeichnete.