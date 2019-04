Nordirland-Konflikt Wer oder was ist eigentlich die "IRA"?

Auch nach dem Friedensschluss von 1998 hat Nordirland nie zu echter Ruhe gefunden. Immer wieder machten paramilitärische Organisationen mit Morden und Bomben Schlagzeilen. Die Anschläge aus dem republikanischen Lager werden in den deutschen Medien meist der "IRA" zugeschrieben.

Das aber ist ein untauglicher, weil völlig unpräziser Begriff. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts gab es immer mehrere Gruppen, die sich so nannten - und sich mitunter konkurrierend, mitunter aber auch verfeindet gegenüberstanden. Die Unterscheidung von PIRA, CIRA, RIRA oder NIRA ist wichtig, weil all diese Gruppen unterschiedliche Ziele verfolgen.

Wie es dazu kam, hat SPIEGEL ONLINE in einem zeitgeschichtlichen Überblick bei Einestages dokumentiert. Wer wofür steht und in welcher Tradition, lässt sich am besten visuell aufschlüsseln. Das folgende Schaubild dokumentiert die Entwicklung des "republikanischen Mainstreams", heute repräsentiert durch die Provisional IRA (PIRA) und - von der IRA der Revolutionszeit ausgehend - die wichtigsten Verzweigungen und Abspaltungen. Zu erkennen sind dabei drei Hauptstränge, die auch ideologisch für unterschiedliche Orientierungen stehen.

Klicks auf die Namen der verschiedenen Organisationen rufen kurze Erklärungen auf.

Der "Stammbaum" der IRA Für weitere Informationen auf die Bezeichnungen klicken 1910 1913 Irish Volunteers imago/ United Archives International IRISH VOLUNTEERS gälisch "Óglaigh na hÉireann" (Krieger/Soldaten Irlands). Als Reaktion auf die Gründung der protestantischen Miliz "Ulster Volunteers" gegründet. Nannte sich ab dem gescheiterten Osteraufstand 1916 Irish Republican Army (IRA). Im Bild: Die ersten bewaffneten Volunteers 1914 im Hafen von Howth. Die 1500 Gewehre wurden aus Hamburg eingeschmuggelt. 1914 Cumann na MBann Dublin City Library & Archive Cumann na mBan der "Rat der Frauen", wird als eigenständige Organisation gegründet. Sie trägt die Politik und Kampagnen der Irish Volunteers und später der Official IRA mit. 1969 wechselt sie ins Lager der Provisional IRA (PIRA). Im Bild: Freiwillige 1914, ganz rechts Mitbegründerin Constance Markievicz. 1922 Irische Armee Getty Images Irische Armee Die IRA zerfällt in die Irish oder National Army (offizielle Armee des Staates Irland) und die Official IRA (OIRA) genannte Truppe, die die Abspaltung Nordirlands nicht akzeptieren will. Der Dissenz eskaliert zum Bürgerkrieg, der bis 1923 tobt. Er endet mit einem Sieg der staatlichen Truppen, die den Friedensvertrag unterstützen, auch wenn er die Spaltung Irlands bedeutet. Im Bild: Der Politiker und Freiheitskämpfer Michael Collins akzeptierte die Abspaltung Nordirlands. Für seine ehemaligen Kameraden in der Untergrund-IRA war er damit ein Verräter - Collins wurde ermordet. 1922 OIRA OIRA Die Niederlage im Bürgerkrieg zwingt die Official IRA in den Untergrund. Zu ihrem Hauptziel wird die "Befreiung" Nordirlands und die Einsetzung einer die gesamte Insel umfassenden Republik. Im Verlauf der 50er und 60er-Jahre rückte die OIRA immer weiter nach links: Sie galt bald als marxistische Organisation, die für ein kommunistisches Irland kämpfte. Das bleibt prägend für alle IRA-Ableger: Ziel war nie eine "Wiedervereinigung", sondern ein anderes, und dann einiges Irland - ein Systemwechsel beiderseits der Grenze. 1920 1969 PIRA Getty Images PIRA Die Provisional IRA (PIRA oder "Provos") spaltet sich ab, Cumann na mBan stößt hinzu. Anders als die OIRA, die sich als Verteidigungstruppe der katholischen Bevölkerung stilisiert, führt die PIRA einen offensiven Feldzug: Sie will einen britischen Rückzug und die Gründung eines irischen Föderalstaates mit vier Bundesländern herbeibomben ("Éire Nua", Neu-Irland). Im Bild: Die Battle of the Bogside", Derry, 12.8.1969. 1970 1974 INLA picture-alliance / dpa/ epa INLA Eine der ältesten und lange gefährlichsten OIRA-Abspaltungen ist die 1974 gegründete Irish National Liberation Army (INLA). Sie wird zur größten und schlagkräftigsten Abspaltung der OIRA, gilt bald als radikalste aller paramilitärischen Organisationen. Obwohl politisch noch einmal deutlich links der PIRA positioniert, kooperiert die INLA häufig mit den "Provos". 1972 OIRA Waffenstillstand ullstein bild/ mirrorpix OIRA - Waffenstillstand Nach zwei katastrophal schiefgelaufenen Attentaten verkündet die OIRA einen Waffenstillstand. Sie besteht noch bis Ende der 70er fort, verliert aber kontinuierlich an Bedeutung. Radikale Kräfte innerhalb der OIRA ignorieren den Waffenstillstand und bilden bald eigene Truppen. Der "Bloody Sunday" von Derry, bei dem britische Fallschirmjäger das Feuer auf friedliche Demonstranten eröffnen und 13 Menschen töten, lässt den Konflikt zum Bürgerkrieg eskalieren. Im Bild: Die Bilder des späteren Bischoffs Edward Daly, der Leichen und Verletzte von der Straße birgt, gehen um die Welt. 1980 1984 IPLO IPLO Radikale aus der INLA gründen die kleine, aber äußerst brutale Irish People's Liberation Organisation (IPLO). Die ist im Krieg mit jedermann: Ihre Anschläge treffen Briten und Iren, Protestanten und Katholiken, und dort auch die INLA und PIRA. Die macht dem Albtraum 1992 ein Ende, indem sie die Anführer ermordet und die Überlebenden zurück "auf Linie" zwingt. 1986 CIRA REUTERS CIRA Radikale aus der PIRA gründen die Continuity IRA (CIRA). Cumann na mBan schließt sich ihnen an. Beide Organisationen verfolgen weiter das Ziel des "Éira Nua", von dem sich die PIRA 1979 verabschiedete. Politisch sehen sie sich als Sozialisten - so wie nun auch die PIRA und ihr zunehmend erstarkender politischer Flügel Sinn Fein. 1990 1994 Waffenstillstand Getty Images/ Independent News And Media Waffenstillstand Die PIRA verkündet einseitig ihren Waffenstillstand. Seit Beginn der 80er war der Einfluss des politischen Flügels Sinn Fein kontinuierlich gewachsen, der die größeren Chancen, politische Ziele durchzusetzen, im politischen Prozess sah. Mitte des Jahrzehnts ebnete das Führungsduo Gerry Adams (Sinn Fein, hier rechts) und Martin McGuiness (IRA) mit der Aussetzung des "bewaffneten Kampfes" den Weg zum nordirischen Friedensprozess (im Bild hier: auf dem richtungsweisenden, Ard Fheis genannten Sinn-Fein-Parteitag 1985. 1997 RIRA RIRA Radikale aus der PIRA gründen im Protest gegen diesen Friedenskurs die Real IRA (RIRA). Die Organisation wird zu einem Sammelbecken für IRA-Mitglieder, die dem Friedensprozess grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. 1998 Friedensabkommen AP/ Paul McErlane Friedensschluss Sinn Fein und die PIRA tragen den Vertrag mit, auch die INLA verkündet einen Waffenstillstand. Die sogenannten Dissidents (RIRA, CIRA, Cumann na mBan u.a.) intensivieren ihren Bomben-Krieg und Anschläge. Am 15. August 1998 tötet eine RIRA-Bombe in Omagh 29 Menschen und verletzt mehr als 300 weitere -der blutigste Anschlag im gesamten Nordirlandkonflikt. 2002 Entwaffnung REUTERS Entwaffnung Internationale Kommission stellt weitgehende Entwaffnung der PIRA fest 2000 2006 RDA DPA RDA Radikale aus der PIRA gründen die Republican Defence Army (RDA, aktiv bis 2011/2012). PIRA-nahe Aktivisten aus Derry gründen Republican Action Against Drugs (RAAD). Im Bild: An einer Mauer in Belfast prangt Graffiti, die gegen die IRA-Entwaffnung protestiert 2006 RAAD DPA RAAD Radikale aus der PIRA gründen die Republican Defence Army (RDA, aktiv bis 2011/2012). PIRA-nahe Aktivisten aus Derry gründen Republican Action Against Drugs (RAAD). Im Bild: An einer Mauer in Belfast prangt Graffiti, die gegen die IRA-Entwaffnung protestiert 2009 Óglaigh na hÉireann Óglaigh na hÉireann Radikale aus der RIRA gründen eine Truppe, die sich ebenfalls Óglaigh na hÉireann nennt. 2018 verkündet sie einseitig einen Waffenstillstand und verschwindet. 2009 Entwaffnung Entwaffnung Entwaffnung der INLA. Die Organisation besteht fort und wird weiter als potenziell gefährlich beobachtet. Sie gilt heute als primär kriminelle Struktur. 2012 NIRA Getty Images NIRA Aus RIRA und RAAD entsteht die New IRA (NIRA). Bis Frühjahr 2019 verschickt sie neun Briefbomben, verübt mindestens 15 Mordversuche, ermordet mindestens sieben Personen und begeht mindestens 16 Bombenattentate, u.a. die Bombenattacke am 19. Januar 2019 in Derry (hier im Bild). 2010 2013 Saoirse na hÉireann Saoirse na hÉireann Eine Gruppe, die sich wieder einmal Saoirse na hÉireann nennt, geht aus der RIRA hervor. Sie gibt ihre Aktivität 2014 wieder auf. 2017: Radikale aus der NIRA gründen Arm na Poblachta. Der Gruppe wird bisher ein Bomben-Attentat zugeschrieben, sie gilt als weiterhin aktiv. 2018 Waffenstillstand Waffenstillstand 2018 Als die aus der RIRA hervorgegangene Óglaigh na hÉireann einen Waffenstillstand verkündet und ihre Tätigkeiten einstellt, gründen Radikale aus der Gruppe das Irish Republican Movement (IRM). Die Gruppe droht mit "Todesurteilen" gegen britische Soldaten und die nordirische Polizei sowie mit der Erschießung von Dealern und Kriminellen aus der katholischen Gemeinde. 2017 Arm na Poblachta Arm na Poblachta Radikale aus der NIRA gründen Arm na Poblachta. Der Gruppe wird bisher ein Bomben-Attentat zugeschrieben, sie gilt als weiterhin aktiv. 2018 IRM IRM Als die aus der RIRA hervorgegangene Óglaigh na hÉireann einen Waffenstillstand verkündet und ihre Tätigkeiten einstellt, gründen Radikale aus der Gruppe das Irish Republican Movement (IRM). Die Gruppe droht mit "Todesurteilen" gegen britische Soldaten und die nordirische Polizei sowie mit der Erschießung von Dealern und Kriminellen aus der katholischen Gemeinde. 2000 2005 Saoirse na hÉireann Saoirse na hÉireann Drei radikale Splittergruppen lösen sich von der CIRA: Die Irish Liberation Army (IRLA), Óglaigh na hÉireann (aktiv bis 2009) und Saoirse na hÉireann (aktiv bis 2009). 2005 IRLA IRLA Drei radikale Splittergruppen lösen sich von der CIRA: Die Irish Liberation Army (IRLA), Óglaigh na hÉireann (aktiv bis 2009) und Saoirse na hÉireann (aktiv bis 2009). 2005 Óglaigh na hÉireann Óglaigh na hÉireann Drei radikale Splittergruppen lösen sich von der CIRA: Die Irish Liberation Army (IRLA), Óglaigh na hÉireann (aktiv bis 2009) und Saoirse na hÉireann (aktiv bis 2009). 2010 2010 - 2012 Real CIRA 2010 - 2012 Bis zu vier autonom agierende Truppen spalten sich von der CIRA ab, alle nennen sich Real Continuity IRA. Ob und welche davon noch aktiv sind, ist unbekannt. Die drei Hauptstränge des irischen Republikanismus

1. Der Mainstream: Zur Zeit der Revolution standen die Irish Volunteers, die sich ab dem Osteraufmarsch 1916 Irish Republican Army (IRA) nannten, vor allem für ein Ziel - die englische Kolonialherrschaft zu beenden und einen eigenen Staat zu gründen. Óglaigh na hÉireann und Saoirse na hÉireann sind gälische Varianten dieser Bezeichnung, alle drei werden auch von verschiedenen heutigen Paramilitärs in Nordirland geführt.

Nach dem Bürgerkrieg war die Official IRA (OIRA) ein Produkt der ersten Spaltung der ursprünglichen Revolutionsarmee. Bis Ende der Sechzigerjahre stand sie für den Mainstream des Republikanismus, der weiter mit Gewalt gegen die Existenz Nordirlands und die Präsenz Großbritanniens in Irland vorging. Mit dem Aufbrechen des sogenannten Nordirlandkonfliktes ab etwa 1966 schwand ihre Bedeutung, die jüngere, radikalere Provisional IRA (PIRA) übernahm die Rolle bis heute. In ihren Anfängen stärker nationalistisch geprägt, entwickelten die PIRA und die ihr nahestehende Partei Sinn Fein ab Anfang der Achtzigerjahre eine sozialistisch geprägte Ideologie. Ihr Ziel ist nicht die Wiedervereinigung, sondern die Schaffung eines neuen, "links" geprägten Irlands.

Und zwar mit Waffengewalt. Als Sinn Fein/IRA Anfang der Neunzigerjahre diesem Kurs abschworen und mit dem Waffenstillstand von 1994 den Friedensprozess einleiteten, kam es zur Abspaltung der Real IRA (RIRA) - die Hardliner des Mainstreams, die weitermachten. Ideologisch der PIRA durchaus nah, setzen die RIRA und ihre Nachfolgeorganisationen, von denen die New IRA (NIRA) die wichtigste und gefährlichste ist, weiter auf Bombe und Gewehr. Sowohl der Friedensvertrag und die Sinn-Fein-Beteiligung an der Regierung, als auch der sich ankündigende Brexit, gaben offenbar Anlass zu weiteren Gründungen terroristischer Organisationen.

AP Architekten des Kurswechsels: Das Führungsduo Gerry Adams (links, Sinn Fein) und Martin McGuinness (IRA, später Sinn Fein) 1987

2. Die extreme Linke: Die OIRA propagierte anfänglich nur die Wiedervereinigung Nordirlands mit der Republik. Sie verstand ihren Kampf, zu dem zwei ausgedehnte "Bombenkampagnen" in den Fünfzigerjahren gehörten, als Fortführung des Befreiungskampfes von 1916.

Auch sie durchlief jedoch eine Ideologisierung - und die führte sie ganz weit nach links. Landläufig nannte man die OIRA-Terroristen lange "Greens", ab den Sechzigerjahren aber wurden sie als "Reds" bekannt: Auf stramm marxistischem Kurs bombten sie für die Schaffung eines "Arbeiterstaates Irland".

Mit der Wucht der bunten Bürgerrechtsbewegungen der Endsechziger war das nicht kompatibel - und als die in Nordirland in einen bewaffneten Konflikt mündeten, verlor die OIRA an Unterstützung. Sie wurde zu einer Nischenorganisation, die den "bewaffneten Kampf" offiziell 1972 aufgab und bis spätestens 1979 komplett verschwand.

Nur besonders radikale Kader machten weiter. Als Irish National Liberation Army (INLA) existiert bis heute noch eine Nachfolgeorganisation der OIRA - ultralinks, heute vor allem kriminell und weitgehend unbedeutend.

3. Die Traditionalisten: Am wenigsten links im Spektrum des Republikanismus stehen die Terrortruppen, die sich bis heute an den Zielen der frühen PIRA orientieren. Die hatte zur Zeit ihrer Gründung das Ziel des "Eire Nua", des Neu-Irland ausgegeben: Eine föderale Republik mit vier teilautonomen Bundesstaaten, die sich an den Grenzen der historischen Provinzen Irlands orientieren sollten, Ulster, Leinster, Munster und Connacht.

Als sich Sinn Fein und die PIRA von diesem Ziel verabschiedeten, kam es zur Abspaltung der Eire-Nua-Befürworter. Die größte und bekannteste Gruppierung war und ist die Continuity IRA (CIRA), die auch weiterhin aktiv ist. So wie mindestens fünf weitere Abspaltungen von Radikalen, denen der Kurs der CIRA nicht ruppig genug war (im Schaubild oben gelb dargestellt).

Zahlenmäßig insgesamt schwächer aufgestellt als zur Zeit des Bürgerkriegs von 1968 bis 1998, gibt es heute in Nordirland mehr aktive republikanische Terrororganisationen als zu jedem anderem Zeitpunkt seit 1900.

Partner und Einnahmequellen

Traditionell unterhalten die Terrororganisationen und Parteien aus der "IRA-Familie" Kontakte zu linken bis linksextremen Organisationen auch im Ausland. Waffen wurden über Jahrzehnte aus dem Ostblock und seinen Nachfolgestaaten geliefert. Das Gros des Plastiksprengstoffs, der teils bis heute von nordirischen Terroristen eingesetzt wird, stammt aus tschechischen Beständen. Enge Verbindungen unterhielt beispielsweise die PIRA auch zu Gruppen wie der baskischen ETA.

Die große Ausnahme bildete das sich eher nostalgisch-nationalistisch präsentierende NORAID-Netzwerk in den USA: Dahinter verbarg sich ein Fundraising-Netzwerk der PIRA, dass an irischstämmige Amerikaner appellierte, den "Befreiungskampf" finanziell zu unterstützen. Sowohl die PIRA, als auch Sinn Fein und NORAID werden heute in den USA nicht mehr als Terror-nahe Organisationen gesehen. NORAID wirkt heute als Sinn-Fein-Unterstützungsnetzwerk.

Vor 1994 stand NORAID dagegen selbst unter Beobachtung: Neben Schutzgelderpressungen, Bau-Korruption und der Kontrolle über das Taxi-Gewerbe in Nordirland war NORAID für die PIRA lange die wichtigste Einnahmequelle.

Viele der nordirischen Paramilitärs finanzieren sich seit dem Friedensschluss zunehmend aus kriminellen Aktionen, manche auch durch Kontrolle des Drogenmarktes. In dieser Frage sind die verschiedenen Organisationen, die sich traditionell auch immer als "Polizei" ihrer Bevölkerungsgruppe verstanden, stark zerstritten. Ein nicht geringer Teil der Morde und "Bestrafungsaktionen", die meist aus Knieschüssen bestehen, sind heute gegen Dealer gerichtet oder Vertreter von Terrortruppen, die um den Drogenmarkt konkurrieren.