Ukraineaffäre Ex-US-Botschafterin in Kiew erhebt Vorwürfe gegen Trump

Die US-Demokraten haben trotz der Blockadehaltung des Weißen Hauses eine wichtige Zeugin für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump angehört. Die ehemalige US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, kam einer entsprechenden Vorladung nach und erschien im Kongress.

Die Anhörung war nicht öffentlich. Nach Informationen der "New York Times", die aus Yovanovitchs Eröffnungsstatement zitiert, hat die Diplomatin vor allem über die Umstände ihrer vorzeitigen Abberufung von dem Posten im Mai gesprochen. Diese sei auf "gegenstandslosen und falschen Behauptungen" von "Menschen mit klar fragwürdigen Motiven" erfolgt.

Medienberichten zufolge soll Yovanovitch nicht mit Bestrebungen Trumps und von dessen Privatanwalt Rudy Giuliani einverstanden gewesen sein, sich aus der Ukraine möglicherweise kompromittierendes Material über Trumps demokratischen Rivalen Joe Biden und dessen früher für ein ukrainisches Gasunternehmen tätigen Sohn Hunter zu besorgen (lesen Sie hier mehr über die Rolle des Anwalts in der Affäre).

Die Demokraten betrachten diese Bestrebungen Trumps als gravierenden Amtsmissbrauch. Die von ihnen geführte Untersuchung soll die Grundlagen für ein mögliches späteres Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten legen.

Trump soll seit 2018 auf Abberufung Yovanovitchs gedrängt haben

In ihrem Eröffnungsstatement ging Yovanovitch der Zeitung zufolge jedoch nicht auf Trumps und Giulianis Bemühungen um Material gegen die Bidens ein. Sie soll aber aus dem Umfeld Giulianis gestreute Vorwürfe zurückgewiesen haben, sie habe sich "illoyal" gegenüber Trump verhalten.

Auf ihre vorzeitige Abberufung habe sie "ungläubig" reagiert, sagte die Diplomatin laut "New York Times". Ein Vorgesetzter im Außenministerium habe ihr mitgeteilt, dass sie zwar "nichts falsch gemacht" habe, es aber eine "konzertierte Kampagne" gegen sie gebe. Außerdem habe Trump seit Sommer 2018 gedrängt, Yovanovitch abzuberufen.

Vorladungen unter Strafandrohung - auch für Botschafter Sondland

Trump hatte nach Beginn der Affäre aus seinem Wunsch nach Ermittlungen gegen die Bidens keinen Hehl gemacht - allerdings wies er den Vorwurf zurück, Druck ausgeübt zu haben. Es gebe kein "Quid pro quo", also keine eindeutige Forderung einer Gegenleistung. Trump verdächtigt die Bidens ohne Belege, in Korruptionsvorgänge in der Ukraine wie in China verwickelt gewesen zu sein. Zuletzt geriet der Präsident in die Kritik, weil er China öffentlich um die Aufnahme von Ermittlungen bat.

Das Weiße Haus verweigert bei den Untersuchungen der Demokraten gegen Trump jede Kooperation. Das Außenministerium hatte in dieser Woche den US-Botschafter bei der Europäischen Union, Gordon Sondland, angewiesen, seiner Vorladung nicht nachzukommen. Sondlands Anwalt teilte nun mit, der Diplomat werde trotz der Anweisung des Außenministeriums kommende Woche im Kongress aussagen. Er sei unter Strafandrohung dazu aufgefordert worden.

Die Vorsitzenden der drei ermittelnden Ausschüsse teilten mit, auch die ehemalige Botschafterin Yovanovitch sei angewiesen worden, der Vorladung nicht nachzukommen, sei daraufhin aber ebenfalls unter Strafandrohung vorgeladen worden.