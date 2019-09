Ukraine-Affäre Was Donald Trump jetzt blüht

Es ist alles so schön geplant: Donald Trump will am Montag auf einem Militärstützpunkt in Virginia an einer Zeremonie für den neuen Chef des Generalstabs teilnehmen. So präsentiert er sich selbst am liebsten, als "Commander in Chief" der größten Militärmacht der Welt.

Dabei dürften die Gedanken des Präsidenten um ein ganz anderes Thema kreisen: Die Ukraine-Affäre, von der Trump wohl annahm, sie würde sich bald verflüchtigen, entwickelt sich zu einer veritablen Bedrohung für seine Präsidentschaft.

Die Demokraten haben das Außenministerium ultimativ aufgefordert, sämtliche Unterlagen zu den Vorgängen an den Kongress weiterzuleiten. Schon in den kommenden Tagen wollen die zuständigen Ausschüsse die ersten Zeugen befragen. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, der Demokrat Adam Schiff, kündigte an, das Gremium habe mit dem Whistleblower, der die ganze Affäre ins Rollen brachte, eine Übereinkunft für eine Anhörung getroffen. Derzeit suche man noch nach dem besten Termin.

Bereits am Mittwoch könnte die frühere US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, vor dem Kongress aussagen. Sie war im Sommer frühzeitig von ihrem Posten abberufen worden, die genauen Hintergründe sind unklar. Die Karriere-Diplomatin kann vielleicht mehr über die Aktivitäten von Trumps persönlichem Anwalt Rudolph Giuliani in der Ukraine berichten.

Was weiß Kurt Volker?

Ebenfalls in dieser Woche soll der bisherige Ukraine-Beauftragte der US-Regierung, der Spitzendiplomat Kurt Volker, aussagen. Volker ist erst am vergangenen Freitag von seinem Amt zurückgetreten, nachdem sein Name in dem Bericht des Whistleblowers über die Ukraine-Affäre genannt worden war.

Bislang hat sich der Diplomat nicht zu den Gründen für seinen Rücktritt geäußert. Man darf aber annehmen, dass er neue, wichtige Einblicke zu der Affäre liefern könnte. Laut dem Whistleblower-Bericht soll Volker mit der ukrainischen Regierung in Kiew über den Wunsch von US-Präsident Trump gesprochen haben, Ermittlungen gegen den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und seinen Sohn Hunter einzuleiten.

Volker genießt im diplomatischen Dienst und auch unter amerikanischen Verbündeten einen guten Ruf. Er war lange einer der wichtigsten Vertrauten des verstorbenen republikanischen Senators John McCain, der mit Trump oft im Streit lag. Wenn Volker aussagt, dürfte er mit seinen Kenntnissen - und mit seiner eigenen Meinung - zu den Vorgängen also wohl kaum hinter dem Berg halten.

Kurt Volker gilt als angesehener Diplomat mit eigener Meinung

Wie ernst Trump selbst die Ukraine-Affäre inzwischen nimmt, ist deutlich zu spüren: Am Wochenende feuerte er Dutzende Twitter-Botschaften ab, in denen er die Demokraten und liberale Medien scharf attackierte. Einmal mehr ist es offenkundig sein Ziel, Angriffe auf seine Person mit Angriffen auf seine Wähler, aber auch auf Amerika als Ganzes gleichzusetzen.

Die Demokraten würden "lügen und betrügen", um die USA zu "destabilisieren", behauptete Trump via Twitter. Und in einem Video-Clip, aufgenommen im Rosengarten des Weißen Hauses, stellte er fest, die Aufregung um seine Ukraine-Politik sei "der größte Betrug" in der Geschichte der USA. "Unser Land steht auf dem Spiel wie niemals zuvor." Und direkt an seine Anhänger gewandt, erklärte er: "Sie wollen mich stoppen, weil ich für euch kämpfe. Ich werde das niemals zulassen."

Bemerkenswert auch: Trump ist sichtlich bemüht, den Whistleblower und dessen mögliche Informanten im Weißen Haus als unglaubwürdig, ja, verlogen darzustellen. Er wolle der Person gegenüberstehen, die ihn beschuldige. Genauso wie dessen Informanten im Weißen Haus, tönte Trump. Deren Verhalten grenze an Spionage. Und: Das werde "große Konsequenzen" haben.

Laut einem Bericht des Senders CBS soll der Whistleblower inzwischen unter dem Schutz von nicht näher bezeichneten US-Bundesbehörden stehen. Die Behörden würden offenbar um sein Leben fürchten, so der Sender.

Einschüchtern, verhöhnen, diskreditieren: Bislang hatte Trump mit derartigen Kampagnen gegen seine Gegner Erfolg. Die große Frage lautet, ob ihm das wieder gelingt. Eine erste Umfrage zeigt, dass viele Amerikaner Trumps Verhalten in der Ukraine-Affäre missbilligen. Laut der Befragung des Senders ABC und des Instituts Ipsos halten 43 Prozent Trumps Versuch, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für eine Untersuchung gegen die Bidens einzuspannen, für "ein sehr ernstes Problem". Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gab zugleich an, Trumps Verhalten habe sie "nicht überrascht".

Selbst bei Fox News gibt es Kritik

Derweil ist auch die Zahl der führenden Republikaner, die Trump lautstark zur Seite stehen, recht überschaubar. Es sind die üblichen Verdächtigen: Trumps Berater für das Thema Einwanderung, Stephen Miller, sein treuer Freund im Senat, Lindsey Graham, sowie die republikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus Jim Jordan, Devin Nunes und Mark Meadows. Sie alle geben in TV-Interviews ihr Bestes, um den Chef zu verteidigen. Von einer "Verschwörung" gegen Trump ist dann wieder einmal die Rede, von einem angeblichen "Deep State" in den Sicherheitsbehörden, der Trump stürzen wolle. Und, und, und.

Ansonsten herrscht bei den Republikanern aber derzeit vor allem: dröhnendes Schweigen.

Selbst in Trumps Lieblingssender Fox News sind sie sich offenkundig nicht mehr ganz so sicher, wie sie Trump und sein Verhalten bewerten sollen. Das muss für den Präsidenten alarmierend sein, denn er braucht den Sender, um seine Wählerbasis bei der Stange zu halten.

Zwar halten Trumps treue Fox-News-Verbündete wie die Moderatoren Sean Hannity oder Tucker Carlson weiter zu ihm. Doch in vielen anderen Sendungen kommen inzwischen auch Trump-Kritiker zu Wort. Der frühere Richter Andrew Napolitano erklärte bei Fox ganz offen, Trump habe mit seinem Verhalten das Gesetz gebrochen. Und der Moderator Chris Wallace stellte trocken fest: Alles, was Trumps Verteidiger zu dem Fall von sich gegeben hätten, sei schlicht "erstaunlich und grob irreführend".

So viel "Majestätsbeleidigung" war lange nicht.