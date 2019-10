Ukraine-Affäre Selenskyj will Vorwurf der Wahleinmischung untersuchen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht keine Belege dafür, dass sich sein Land in die US-Präsidentschaftswahlen 2016 eingemischt hat. Dennoch sei er bereit, entsprechende Vorwürfe zu untersuchen, sagte Selenskyj.

"Wir sind bereit, den Vorwurf, die Ukraine habe sich in die US-Wahl eingemischt, zu untersuchen", sagte der ukrainische Präsident vor Journalisten. Gleiches gelte für Untersuchungen zur Gasfirma Burisma, in deren Aufsichtsrat Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden saß.

US-Präsident Donald Trump verdächtigt die Bidens ohne Belege, in Korruptionsvorgänge in der Ukraine wie in China verwickelt gewesen zu sein. Er hatte den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in einem Telefonat Ende Juli zu Ermittlungen gegen Joe Biden und dessen Sohn Hunter ermuntert.

Joe Biden bewirbt sich um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bei der Wahl 2020. Der Inhalt des Gesprächs mit Selenskyj kam an die Öffentlichkeit, nachdem ein anonymer Geheimdienstmitarbeiter Beschwerde bei einem internen Kontrollgremium eingereicht hatte. Den Demokraten zufolge nutzte Trump zeitweise blockierte Militärhilfe für die Ukraine als Druckmittel in der Frage.

Während Trump in der Ukraine-Affäre zunehmend unter Druck gerät, hatte sich Selenskyj lange gar nicht zu den Vorwürfen geäußert. Am Wochenende bestritt er dann, dass Trump ihn unter Druck gesetzt habe.

Dem US-Präsidenten droht ein Amtsenthebungsverfahren. Die Demokraten beschuldigen ihn, die Macht seines Amtes missbraucht zu haben, damit sich eine ausländische Regierung zu seinen Gunsten in den Wahlkampf einmischt.