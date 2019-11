Treffen in Paris Ukraine-Gipfel steigt am 9. Dezember

Die Ukraine und Russland wollen mit Hilfe von Frankreich und Deutschland einen neuen Anlauf zur Lösung des Konflikts im Donbass starten. Ein Treffen im sogenannten Normandie-Format, dem die vier Länder angehören, soll am 9. Dezember in Paris stattfinden. Das Büro von Frankreichs Präsident Emmanuel Macrons sprach von "bedeutenden Fortschritten" in den Friedensbemühungen.

Die Vorbereitungen für ein solches Gipfeltreffen laufen seit Monaten, beim G7-Gipfel in Biarritz hatte Macron ein solches Treffen bereits für September in Aussicht gestellt. Zuletzt hab es ein Treffen im Normandie-Format 2016 in Berlin.

Im Osten der Ukraine bekämpfen sich seit 2014 prorussische Separatisten und ukrainische Regierungstruppen. Deutschland und Frankreich versuchen seit fünf Jahren, im Normandie-Format zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln. Seit dem Amtsantritt von Selenskyj Ende Mai gibt es wieder Hoffnung auf Bewegung in dem festgefahrenen Konflikt.

Vergangene Woche begannen ukrainische Regierungstruppen und prorussische Rebellen mit dem geplanten Abzug von Truppen aus einem umkämpften Gebiet in der Ostukraine. Der Abzug war eine der Bedingungen Moskaus für das Gipfeltreffen.