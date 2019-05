Ukraines neuer Präsident Selenskyj Der Komiker und sein sehr, sehr reicher Freund

Unter den reichen Geschäftsleuten, die aus dem Hintergrund auf die ukrainische Politik einwirken, ist Ihor Kolomojskyj die schillerndste Figur. Er gilt den einen als Retter des Vaterlands in der Not, den anderen als sein Verderber. Er ist streitlustig, rabiat, laut, unkonventionell. Kein Wunder also, dass es Aufsehen erregt hat, dass Kolomojskyj in der Nacht zum Donnerstag aus dem selbstgewählten Exil ins Land zurückgekehrt ist. Im Privatjet flog er aus Israel in seine Geburtsstadt Dnipro.

Seine Rückkehr wirkt wie die letzte Bestätigung, dass in der Ukraine neue Zeiten angebrochen sind. Sie ist ein Triumph über Präsident Petro Poroschenko, Kolomojskyjs Erzfeind, der im April abgewählt wurde. Und sie wirkt zum anderen wie der Versuch, nun Einfluss zu nehmen auf Poroschenkos Nachfolger, den TV-Comedian Wolodymyr Selenskyj.

Er wird am Montag ins Amt eingeführt, so hat es das ukrainische Parlament ebenfalls am Donnerstag beschlossen. Selenskyj ist ein enger Geschäftsfreund Kolomojskyjs, zugleich politisch völlig unerfahren. Deshalb fragt sich das Land: Ist der umstrittene Milliardär der eigentliche Wahlsieger, der jetzt die Fäden zieht?

Dass Kolomojskyj selbst sich als Wahlsieger sieht, zeigen seine jüngsten Interviews, in denen er laut über die Besetzung von Ämtern nachdachte. Selenskyjs Mitstreiter Andrej Bogdan etwa könne er sich gut als Chef der Präsidialkanzlei vorstellen, sagte er. Bogdan ist bisher als Kolomojskijs Anwalt bekannt. Tatsächlich gibt es viele Überschneidungen zwischen Selenskyjs Wahlkampfteam und Kolomojskyjs Business. Selenskyj produziert für den Fernsehkanal 1+1, der Kolomojskyj gehört - und wiederum Selenskyj im Wahlkampf geholfen hat.

MYKHAYLO MARKIV/DPA Oligarch Ihor Kolomojskyj

Petro Poroschenko nannte Selenskyjs vor der Wahl gar eine "Marionette" des Oligarchen. Aber die Wahrheit ist komplizierter. "Wenn Kolomojskyj sicher wäre, dass Selenskyj auf seine Ratschläge hört, würde er sie nicht öffentlich geben", sagt der Politologe Wolodymyr Fesenko. Außerdem ist Selenskyjs Team bisher eine bunte Mischung, darunter auch erklärte Gegner des Oligarchen. Selenskyjs außenpolitischer Berater Olexander Daniljuk hat als Finanzminister Milliardenklagen gegen Kolomojskyj vorbereitet.

Kolomojskyj möchte seine Bank zurück

Kolomojskys Hauptinteresse ist, sich das zurückzuholen, was er unter Poroschenko verloren hat. Nach der Euromaidan-Revolution von 2014 hatten die beiden zunächst noch harmoniert: Kolomojskyj half, weitere Abspaltungen in der Ostukraine zu verhindern, der Geschäftsmann wurde dafür als Gouverneur der Region Dnipropetrowsk (heute Dnipro) eingesetzt. Er stellte dort eigene Milizen im Kampf gegen prorussische Separatisten auf.

Das verhinderte jedoch zwei Jahre später nicht die Nationalisierung seiner Bank, der "Privatbank". Das größte Finanzinstitut des Landes musste 2016 vom Staat gerettet werden, die Rekapitalisierung verschlang 5,5 Milliarden Dollar - das entsprach sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Schuld waren laut Zentralbank Kolomojskyj und sein Miteigentümer Hennadij Boholjubow. Fast sämtliche Kredite der Bank seien faktisch an Firmen der Eigentümer gegangen.

Kolomojskyj sieht das anders: Er möchte mit zwei Milliarden Dollar für deren Verstaatlichung entschädigt werden oder seine Bank zurückerhalten. Der Weltwährungsfonds, der die Rettung bezahlen musste, hätte für beides allerdings ebenso wenig Verständnis wie Selenskyjs Wählerschaft. Selenskyj hat bereits gesagt, der Fall müsse von unabhängigen Gerichten entschieden werden, der Staat solle sich nicht einmischen. Nur ist die Justiz in der Ukraine nicht unabhängig. Ein Kiewer Gericht hat die Nationalisierung der Privatbank kurz vor Selenskyjs Wahl für widerrechtlich erklärt.

Trips in die Schweiz und nach Israel

Ukrinform/ DPA Wolodymyr Selenskyj

Nun wartet man in der Ukraine, ob es zu einem Treffen von Selenskyj und Kolomojskyj kommt. Vor dem Einstieg in die Politik haben die beiden sich regelmäßig gesehen; dafür musste Selenskyj jeweils in die Schweiz oder nach Israel fliegen, wo Kolomojskyj sich aufhielt.

Seit seinem Wechsel in die Politik kann Selenskyj an einem Treffen aber nur dann interessiert sein, wenn es geheim bleibt. Er muss sich maximal von allen Oligarchen distanzieren, so wie der Held seiner beliebten Fernsehserie "Diener des Volkes" es tut. Selenskyj spielt dort einen volksnahen, ehrlichen Präsidenten, der sich der Kontrolle der Oligarchen entzieht. Für Kolomojskyj wiederum ist es umgekehrt, sagt Politologe Fesenko: Je mehr Nähe er zum neuen Präsidenten beweisen kann, desto besser für ihn.