Ukraine Justiz überprüft Geschäfte der Firma mit Verbindung zu Biden-Sohn

Die Justizbehörden in der Ukraine wollen die Geschäfte der Gasfirma Burisma überprüfen, für die Hunter Biden, der Sohn von US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden, zeitweise gearbeitet hat. Das gab der ukrainische Generalstaatsanwalt Ruslan Ryaboschapka bekannt. Wie die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine berichtet, geht es dabei auch um die Zeit, als Hunter Biden im Aufsichtsrat des Unternehmens saß.

Auf die Frage, ob er etwas über ein mögliches Fehlverhalten von Hunter Biden wisse, sagte Ryaboschapka laut der Nachrichtenagentur Reuters allerdings: "Ich habe keine solche Informationen." Überprüft würden Geschäfte, in die unter anderem der frühere Burisma-Chef Mykola Slotschewsky und der ukrainische Geschäftsmann Sergej Kurtschenko verwickelt sein könnten.

US-Präsident Donald Trump hatte in einem Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli auf Ermittlungen in der Ukraine gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden sowie dessen Sohn gedrängt.

Trump bittet auch China um Ermittlungen

Die oppositionellen Demokraten werfen Trump daher Amtsmissbrauch vor und haben Untersuchungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren eingeleitet. Sie beschuldigen Trump, zeitweise blockierte Militärhilfe als Druckmittel genutzt zu haben. Der US-Präsident weist die Vorwürfe als absurd zurück.

Zuletzt sorgte Trump für Kritik, weil er China darum gebeten hatte, sich dem Fall Biden anzunehmen. Vor Reportern in Washington forderte er die Regierung in Peking dazu auf, Ermittlungen gegen den Demokraten Joe Biden und dessen Sohn Hunter aufzunehmen.

Trump verdächtigt die Bidens ohne Belege, in Korruptionsvorgänge in der Ukraine wie in China verwickelt gewesen zu sein. (Mehr dazu lesen Sie hier).