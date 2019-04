Poroschenko und Selensky vor der Stichwahl in der Ukraine Schlammschlacht im Stadion

"Ich bin nicht ihr Gegner. Ich bin ihr Urteil", ruft Wolodymyr Selensky seinem Konkurrenten zu.

"Sie sind eine Puppe eines Oligarchen", keilt Petro Poroschenko zurück. Es wird persönlich im Olympiastadion in Kiew, in dem die beiden erstmals in diesem Wahlkampf aufeinandertreffen. Da stehen der Amtsinhaber Poroschenko, umringt von Soldaten, Veteranen und seiner Familie auf der einen Seite, der Herausforderer und TV-Produzent Selensky mit Freunden und Familie auf der anderen Seite der Bühne.

Immerhin befinden sich die zwei auf einer Bühne. Anfangs war das noch anders, jeder stand auf seiner eigenen Bühne, die dort aufgebaut wurden, wo sonst die Tore bei den Fußballspielen sind. Sie ließen sich von ihren Anhängern bejubeln, die sich davor im Innenraum des Stadions versammelten, bewacht von Polizisten, die Lager der Politiker getrennt durch Extra-Zäune in der Mitte der Arena.

In der Mitte ist die Fläche im Stadion extra getrennt - das sagt einiges über die Stimmung vor der Wahl am Sonntag aus, wie ja auch die 2 Bühnen #Ukraine pic.twitter.com/lgv2CL1Q8v — Christina Hebel (@hebelowski) 19. April 2019

Dieser Spalt sagt einiges über die Stimmung im Land aus, in dem seit Wochen ein Wahlkampf um das höchste Amt der Ukraine ausgetragen wird, der zuletzt immer emotionaler, gar hysterisch wurde. Vor Auseinandersetzungen im Stadion wurde gar gewarnt.

Es ist eine TV-Debatte für den Abend angekündigt. Doch was die rund 22.000 Gäste in der Arena, die Zuschauer an den Fernsehern und im Internet - selbst in Russland wird das Ereignis übertragen - zu sehen bekommen, markiert einen Tiefpunkt in diesem ohnehin schon schmutzig geführten Wahlkampf.

Das Russland-Thema

Eine Schmutzkampagne, sogenannte schwarze PR, hat die Ukraine erfasst, im Zentrum vor allem der Herausforderer Selensky: Der TV-Produzent wird als Drogenabhängiger abgestempelt, als einer, der die Ukraine an den Kreml verkaufen will. Es tauchten Meldungen mit fragwürdigen Quellen auf, er habe angeblich Geld aus Russland erhalten. Alles frei erfunden sei das, sagt sein Stab.

Doch Poroschenko, der zu Selensky auf die Bühne kommt, spielt auch am Freitagabend genau diese Russland-Karte, um seinen Herausforderer erneut in ein schlechtes Licht zu rücken. Putin wolle sich die Ukraine holen, warnt Poroschenko. Das Land brauche einen starken Staatschef, der es beschütze - er meint sich selbst und stempelt damit Selensky zugleich als schwach ab. Wo denn sein Herausforderer gewesen sei, als 2014 der Krieg im Donbass mit den von Moskau unterstützten Kämpfern begonnen habe. Warum er sich der Mobilisierung entzogen habe. "Sie lügen", sagt Selensky. Er sei im Osten in der Einsatzzone bei den Soldaten aufgetreten, sei kein einziges Mal in Russland nach Ausbruch der Gefechte gewesen. "Warum ist der Krieg noch nicht vorbei? Sie sind doch der Oberbefehlshaber", kontert er.

Der wütende Kampf des Amtsinhabers

Poroschenkos Stab hat dafür gesorgt, dass der Amtsinhaber im Stadion gefühlt die Überhand hat, weil er einfach mehr Anhänger vor Ort hat, die Selensky immer wieder mit Rufen übertönen. Doch mit der Realität außerhalb der Arena hat das wenig zu tun. In den Umfragen liegt Poroschenko weit abgeschlagen mit 37 Prozent zurück, Selensky führt haushoch mit 73 Prozent.

Poroschenko, der sich kämpferisch gibt und ein guter Redner ist, scheint um sein Erbe zu kämpfen. Lange Zeit hat er nicht realisiert, dass er die Unterstützung im Land verloren hat, nun ringt er wütend um jeden Prozentpunkt, der zumindest den Abstand zu seinem Gegner verringern könnte.

Neu gegen alt

Der Präsident hat viel mit sich machen lassen in diesem Wahlkampf, nicht immer war es des Amtes eines Staatschefs würdig. Er ließ sich gleich zweimal vor Kameras Blut abnehmen, um es auf Alkohol und Drogen zu untersuchen zu lassen, ließ sich am vergangenen Sonntag im Stadion schon mal feiern, nachdem Selensky abgelehnt hatte, zu kommen.

Der hat es vermocht Poroschenko den Wahlkampf zu diktieren. Dabei hat Selensky diesen nur im Internet in den sozialen Medien geführt - mit der Botschaft, er werde die Ukraine in eine gute Zukunft ohne Korruption mit wirtschaftlichen Wachstum führen. Ansonsten hat er sich rargemacht, kaum Interviews gegeben, kein konkretes Programm vorgestellt, weiter seine Witze bei seinem Comedyshows über Poroschenko und das politische System des Landes gemacht.

Selensky: "Ich bin das Ergebnis Ihrer Fehler"

So kämpfte Poroschenko gegen einen Gegner, jung, ohne politische Erfahrung, der Hoffnung auf Veränderung macht, den er nie richtig zu greifen bekam, auch weil der Wunsch in der Ukraine auf Veränderung so groß erscheint. Poroschenko kann diesen aber nicht mehr erfüllen, gilt doch der 54-Jährige als alt, weil er schon so lange Teil der Machtelite ist.

Selensky fasst das mit den Worten zusammen: "Ich bin das Ergebnis Ihrer Fehler." Gemeint ist vor allem Poroschenkos mangelnder Wille, die Korruption im Land zu bekämpfen - der Besetzung des Antikorruptionsgerichts stimmte er erst nach der ersten Wahlrunde zu. "Ich bin kein Politiker", sagte der 41-Jährige. "Ich bin einfach ein normaler Mensch, der gekommen ist, um dieses System zu stürzen."

Die Frage ist, wohin mit all den Emotionen nach dem 21. April? Die Verletzungen werden nach der Stichwahl bleiben, wie wird vor allem der Verlierer damit umgehen? Vermutlich wird das Poroschenko sein. Der will das alles noch nicht so recht wahrhaben. Er fühlt sich im Stadion als Gewinner der Debatte: "Wir werden siegen", ruft der Amtsinhaber. Seine Anhänger applaudieren - am Sonntag dürfte der Applaus weitaus leiser ausfallen.