Die ukrainischen Behörden haben in einem Hafen am Schwarzen Meer einen russischen Tanker festgehalten. Das teilte der ukrainische Geheimdienst SBU mit.

Der Fall geht zurück auf eine gewaltsame Konfrontation im vergangenen November. Damals beschossen russische Spezialkräfte ukrainische Marineschiffe in der Straße von Kertsch vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Die ukrainischen Schiffe wurden beschlagnahmt und mehrere Matrosen verhaftet.

Das nun festgesetzte Schiff war nach SBU-Angaben an der Aktion im November beteiligt: Es soll die ukrainischen Schiffe blockiert haben. Der Tanker liegt jetzt im ukrainischen Hafen von Ismajil in der Region Odessa. Das Schiff, das früher Nejma hieß und nun den Namen Nika Spirit trage, sei in den Hafen eingelaufen, dort anhand seiner Nummer der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO-Nummer) identifiziert und schließlich festgesetzt worden, erklärten ukrainische Sicherheitskräfte.

Die ukrainischen Ermittler wollen demnach Dokumente, Funkaufzeichnungen und Bordbücher von dem Zwischenfall suchen und die Besatzungsmitglieder verhören. Erwartet werde ein gerichtlicher Arrest des Schiffes als Beweismittel.

Russland droht mit Konsequenzen

Ein russischer Abgeordneter nannte die Beschlagnahmung laut der russischen Nachrichtenagentur Ria "absolut illegal". Das Außenministerium sprach laut Ria eine Warnung an Kiew aus: "Sollten Russen als Geisel genommen worden sein, dann wird es bald Konsequenzen geben", wurde die Behörde zitiert. Man beobachte den Fall, um eine angemessene Antwort zu finden.

Die ukrainische Krim-Halbinsel war im März 2014 nach einem umstrittenen Referendum von Russland ins eigene Staatsgebiet eingegliedert worden. Die Regierung in Kiew und der Westen sehen dies als völkerrechtswidrige Annexion an und betrachten die Krim weiter als Teil der Ukraine. Die EU und die USA verhängten wegen der Annexion Sanktionen gegen Moskau.