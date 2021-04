Spannungen mit Russland US-Botschafter in Moskau kehrt zu »Konsultationen« nach Washington zurück

Die Spannungen zwischen den USA und Russland nehmen nicht nur wegen der Ukrainekrise zu. Der US-Botschafter in Moskau kündigte an, für Gespräche in die Heimat zu fliegen. Diesen Schritt hatte ihm der Kreml nahegelegt.