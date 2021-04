Nach russischer Truppenverlegung USA verurteilen »aggressives« Vorgehen Moskaus im Ukraine-Konflikt

Russland hat seine Truppen entlang der ukrainischen Grenze verstärkt, in Kiew spricht man von einer »bedrohliche Atmosphäre«. Nun mischen sich die USA in den Konflikt ein – mit klaren Worten in Richtung Kreml.