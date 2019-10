Friedensprozess in der Ostukraine "Was Selenskyj macht, sind erste Schritte hin zu einer Kapitulation"

"Kapitulation" riefen sie am Wochenende auf dem Maidan-Platz im Zentrum von Kiew. Rund 10.000 Menschen versammelten sich dort, um gegen eine Einigung auf einen Sonderstatus für den von prorussischen Kämpfern besetzten Donbass zu protestieren.

Es sind noch weit mehr als vor einigen Tagen, als bekannt wurde, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die sogenannte "Steinmeier-Formel" akzeptiert hat. Jene Formel, benannt nach dem ehemaligen Bundesaußenminister und heutigen Bundespräsidenten, durch die endlich die Umsetzung der Minsker Friedensvereinbarungen für die Ostukraine erreicht werden sollte. Das ist bis heute nicht geschehen.

Die Formel ist eine Art grober Plan, um Wahlen im Donbass abzuhalten. Am Ende sollen Donezk und Luhansk weitreichende Autonomie bekommen. Doch viele Fragen auf dem Weg dorthin sind unklar, Kiew und Moskau interpretieren die Formel unterschiedlich (Mehr zu den Hintergründen erfahren Sie hier).

Deshalb muss sich Selenskyj, der seinen Landsleuten Frieden versprochen hat, nun viel Kritik anhören. Hat er zu große Zugeständnisse an Russland gemacht? Oder hat er mit diesem Schritt endlich Bewegung in den lange festgefahrenen Friedensprozess gebracht? DER SPIEGEL hat fünf Ukrainerinnen und Ukrainer nach ihrer Meinung gefragt - das sind ihre Antworten.

Maryna Danylkina, 52 Jahre, aus Solote in der Region Luhansk, Ostukraine

Der Ort mit etwa 560 Einwohner, in dem die Freiwillige einer Hilfsorganisation wohnt, liegt direkt an der Frontlinie zwischen den Soldaten der ukrainischen Armee und den prorussischen Kämpfern, die einen Teil des Dorfes kontrollieren. Seit Montag sollen sich dort eigentlich beide Seiten zurückziehen, so wurde es in Minsk am 1. Oktober vereinbart; aufgrund einer fehlenden Waffenruhe kam es bisher nicht dazu.

Maryna Danylkina

"In unserem Teil von Solote leben noch rund 560 Menschen. Wir haben Angst. Bei uns wird fast jede Nacht geschossen, und wir reden von schwerem Artilleriebeschuss, abgefeuert drüben aus den besetzten Gebieten (von den prorussischen Kämpfern, Anm. d. Red.). Ich bin jünger, ich kann noch runter in den Keller laufen, auch wenn ich weiß, dass der nur etwas Schutz gibt. Was wird nun mit uns, wenn die ukrainische Armee komplett abzieht? Niemand verteidigt uns dann. Und wo sollen wir denn hin? Niemand gibt uns Wohnungen in anderen, sicheren Gebieten.

Selenskyj hat uns Schutz versprochen? Das höre ich zum ersten Mal. Selenskyj ist weit weg, in Kiew, ich bin hier, wo der Krieg ist. Über fünf Jahre schon. Der Präsident führt das ganze Land, er kann nicht alles wissen, was bei uns in den kleinen Dörfern passiert. Ich appelliere wirklich an ihn, an das ganze Land, bitte zieht die ukrainischen Soldaten nicht ab, sie beschützen uns doch.

Als erstes müssen diejenigen gehen, die den Donbass besetzen, sie müssen zurück nach Russland. Solange sich die Besatzer noch auf ukrainischem Gebiet befinden, kann es keine Wahlen geben. Der Donbass war und ist die Ukraine. Wir müssen wieder die Kontrolle über unsere Ostgrenze bekommen.

Die Diskussion über die 'Steinmeier-Formel' ist sehr schmerzhaft für mich. Jeder versteht doch darunter, was er will. Ich hoffe wirklich, dass Selenskyj, sollte es zu einem neuen Normandie-Treffen der Ukraine, Russlands, Deutschlands und Frankreichs kommen, nicht wieder etwas unterzeichnet, was keiner versteht. Wir vertrauen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) nicht, glauben nicht, dass die hier patrouillieren wird. Deren Leute laufen doch immer weg, wenn geschossen wird. Wir fühlen uns wirklich allein gelassen, verstehen, dass am Ende jeder sein Leben selbst retten muss."

Andrij Zubenko, 38, baut für die Partei von Selenskyj das Büro im westukrainischen Luzk auf

"Wolodymyr Selenskyj ist gezwungen, mit dem zu arbeiten, was ihm sein Vorgänger im Amt, Petro Poroschenko, zum Donbass hinterlassen hat: nämlich all das, was schon 2015 in Minsk unterschrieben wurde, darauf bezieht sich ja die 'Steinmeier-Formel'.

Selenskyj hat unser Land nicht ausgeliefert, wie nun behauptet wird. Die Formel ist kein Allheilmittel, sie ist nur ein Teil der Maßnahmen, die für den Frieden in Donbass ergriffen werden müssen. Wir sollten verstehen, dass es nur eine vorläufige Vereinbarung darüber gibt, diese Formel anzuwenden und Wahlen abhalten zu wollen. Wie das alles im Detail ablaufen wird, legt unser Parlament in einem neuen Donbass-Gesetz fest (es soll ab Anfang 2020 gelten, Anm. d. Red.).

Alles, was Russland in der Ostukraine getan hat und tut, ist sehr schlecht für unser Land, es versucht uns seine Bedingungen aufzudrücken. Wir müssen unsere deutlich machen. Meiner Meinung nach müssen als erstes die fremden Truppen von der Ostgrenze der Ukraine abziehen. Dann muss die OSZE feststellen, dass Wahlen abgehalten werden können. Danach sollten unsere Polizeikräfte und Behörden, darunter die Wahlkommission, nach Donezk und Luhansk fahren. Ihre Sicherheit und die der Menschen muss garantiert werden, etwa durch Friedenstruppen der Uno. Erst dann kann es Wahlen geben."

Wolodymyr Gerasimow, 49 Jahre, von der Krim, Soldat der ukrainischen Armee

Die Schwarzmeerhalbinsel wurde 2014 von Russland annektiert. Gerasimow war 2015 auf dem Maidan-Platz in Kiew als Freiwilliger der sogenannten Selbstverteidigungsgruppen, er kämpfte 2017 im Donbass:

Wolodymyr Gerasimow

"Was für eine Formel? Es gibt keine Formel. Es ist doch zusammengefasst das, was schon in den Minsker Verträgen steht. Ich verstehe nicht, warum unsere Armee jetzt abziehen soll. Das ist unser Land, unsere Erde. Abziehen soll der Aggressor, die russischen Soldaten, die prorussischen Kämpfer. Warum sollten wir ihnen unsere Schützengräben überlassen? Präsident Selenskyj kann erklären, was er will. Was will ein Mann der Armee sagen, in der er nie gedient hat, mehrmals ist er einberufen worden und nie gekommen.

Was Selenskyj da macht, sind erste Schritte hin zu einer Kapitulation. Ich bin nicht nur gegen die Formel, der er zugestimmt hat, ich bin auch gegen ein neues Normandie-Treffen mit Russland. Mit Mördern verhandelt man nicht. Es ist nicht hinnehmbar, dass der Besetzer entscheidet, wie Wahlen auf unserem Gebiet ablaufen sollen.

Für mich kann es eine Abstimmung im Donbass nur dann geben, wenn wir die volle Kontrolle über das Gebiet, einschließlich unserer Grenzen, zurückhaben; wenn die russischen Truppen weg sind und es eine vollständige Überprüfung aller Bewohner gibt. Hat ein Bewohner einen Pass der sogenannten Volksrepubliken Donezk oder Luhansk und damit einen Pass Russlands, sollte er überhaupt nicht abstimmen dürfen."

Anschelika Uljanowa, 30 Jahre, aus Awdijiwka in der Region Donezk

Sie lebt seit Beginn der Kämpfe 2015 in Kiew und engagierte sich für Selenskyj im Wahlkampf:

Anschelika Uljanowa

"Ich habe das erste Mal von der 'Steinmeier-Formel' durch Selenskyj gehört. Interessant ist, dass gerade Poroschenko diese jetzt scharf kritisiert - noch vor wenigen Jahren hat er anders darüber gesprochen. So schnell ändert er also seine Meinung. Es geht ihm doch nur darum, dem jetzigen Präsidenten zu schaden.

Dass Selenskyj die Formel akzeptiert hat, ist eine Chance, keine Kapitulation. Es muss vorangehen, ein Weg für den Frieden gefunden werden. Jeden Tag wird in der Umgebung von Awdijiwka geschossen, erzählen meine Eltern. Sie leben dort mit meinem sieben Jahre alten Sohn. In der Stadt selbst ist es zum Glück ruhig.

Beide Seiten provozieren in diesem Konflikt. Auch auf ukrainischer Seite gibt es Bataillone, die nicht wirklich unter jemandes Kontrolle stehen, sie bekommen Geld für ihren Einsatz. Und so wird auf beiden Seiten immer weiter geschossen. Das muss ein Ende haben. Die Menschen leiden, sterben, was hat das alles noch für ein Sinn, im sechsten Jahr dieses Konflikts?

Keiner kann voraussagen, was ein Normandie-Treffen mit Russland bringen wird. Nur wenn alles so bliebe wie in den vergangenen Jahren, wird alles nur schlimmer, wir müssen uns aufeinander zubewegen. Hätte jemand erwartet, dass es so schnell einen Gefangenenaustausch gab, wieder Gespräche möglich sind, wie jetzt in Minsk? Das hat nicht nur mich überrascht. Selenskyj wird für uns und unser Land verhandeln. Er macht sich, wird mit jedem Schritt selbstbewusster und stärker."

Wadym, 49, aus Kiew

"Ich bin mir nicht sicher, ob die 'Steinmeier-Formel' uns helfen wird, unsere Gebiete im Osten zurückzubekommen. Die Formel ist ein sehr vages Konzept, das jeder für sich anders formulieren und verstehen kann. Ein Risiko. Russland kann alles so machen, wie es dem Land gefällt. Das beunruhigt mich.

Wadym

Dass Präsident Selenskyj, der eine so große Unterstützung in der Bevölkerung genießt, gegen sein Land handeln könnte, kann ich mir nicht vorstellen. Aber eine gute Figur in der internationalen Politik macht er noch nicht. Er muss lernen, deutlich die Interessen der Ukraine zu verteidigen."