Donald Trumps Anwalt Rudolph Giuliani wird bei der Prüfung eines möglichen Amtsenthebungsverfahrens gegen den US-Präsidenten nicht mit dem Repräsentantenhaus kooperieren. Das gab sein Anwalt Jon Sale bekannt.

Vor etwa zwei Wochen war Giuliani durch die Vorsitzenden des Komitees, die die Untersuchung leiten, aufgefordert worden, Dokumente mit Bezug zur Ukraineaffäre zu übergeben.

Anwalt Sale sagte der Kommission nun, am letzten Tag der Frist, sein Mandant weigere sich. "Es scheint eine verfassungswidrige, grundlose und illegitime Untersuchung eines Amtsenthebungsverfahrens zu sein", schrieb der Anwalt in seiner Begründung. Mit ähnlichen Worten hatte sich auch das Weiße Haus nach der Reaktion der Demokraten auf die Ukraineaffäre geäußert - und ebenfalls jegliche Kooperation ausgeschlossen. Sale räumt die offensichtlichen Parallelen auch selbst ein. Kurz nach Bekanntwerden des Schreibens meldete der US-Sender CNN, dass sich Giuliani in Kürze von Anwalt Sale trennen werde.

Donald Trump und die Ukraineaffäre: Der eine Deal zu viel

Das Komitee hatte seine Aufforderung an Giuliani folgendermaßen begründet: Dieser habe im Fernsehen zugegeben, als persönlicher Anwalt des Präsidenten die ukrainische Regierung aufgefordert zu haben, gegen den ehemaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden vorzugehen.

Wegen der Enthüllungen über das Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist Trump massiv unter Druck geraten. Der US-Präsident steht im Verdacht des Amtsmissbrauchs, weil er in dem Telefongespräch Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Biden und dessen Sohn Hunter forderte.