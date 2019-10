John Sullivan hat höhere Ambitionen. Der stellvertretende US-Außenminister sollte eigentlich mal seinen Chef Mike Pompeo beerben. Doch dann nominierte ihn Präsident Donald Trump als neuen Botschafter in Russland.

Am Mittwoch stellte sich Sullivan dem Außenausschuss des Senats, der die Personalie absegnen muss. Prompt kam die Ukraineaffäre zur Sprache: Was er darüber wisse?

Sullivan wand sich, schließlich gab er zu: Bei einer ausländischen Regierung "Ermittlungen gegen einen politischen Rivalen anzufordern", wie es Trump getan haben soll, "stimmt nicht mit unseren Werten überein". Auch belastete Sullivan den Privatanwalt Trumps, Rudy Giuliani, der in der Affäre eine tragende Rolle spielt.

Sullivans Auftritt war ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Bisher sagen die Zeugen in der Ukraineaffäre, viele davon frühere oder noch amtierende Außenamtsmitarbeiter, hinter verschlossenen Türen aus. An diesem Donnerstag aber wollen die Demokraten öffentliche Anhörungen in die Wege leiten, die in ein Amtsenthebungsverfahren Trumps münden könnten.

Die gequälten Antworten Sullivans lassen erahnen, wie sehr die Affäre das State Department zerrissen hat - was nun langsam dazu führt, dass der Apparat sich wehrt oder zumindest nicht länger stillschweigend mitmachen will. Es scheint wie ein Aufbäumen gegen den systematischen Niedergang der US-Diplomatie unter Trump, der die Außen- und Sicherheitspolitik per Twitter steuert, erfahrene Beamte kaltgestellt hat und lieber seine privaten Handlanger durch die Welt schickt.

Doch jetzt schlagen die Diplomaten zurück.

1. Das verwaiste Ministerium

Pompeo ist ein Herr ohne Haus. Das State Department ist unter Trump ausgeblutet. Das Budget sollum ein Viertel gekürzt werden, schon jetzt ist jeder vierte politische Posten, der vom Senat bestätigt werden muss, unbesetzt. Auch die Zahl der Karrierebeamten ist geschrumpft, immer mehr schmeißen hin, weil der Loyalitätsdruck wächst. Neulich warnte der US-Rechnungshof GAO, dass die "chronischen" Vakanzen nicht nur außenpolitische Initiativen gefährdeten, sondern auch die nationale Sicherheit.

"Keiner weiß, wie viele gegangen sind", schrieb die Ex-Konsularbeamtin Beth Milton in der "New York Times". Ihre Kündigung im August begründete Milton mit Trumps "Weltsicht", die "von Engstirnigkeit, Angst und kleingeistigem Chauvinismus geprägt" sei: "Wie kann man das im Ausland noch verteidigen?"

Trump ist das wahrscheinlich recht: Er steuert die US-Außenpolitik zusehends zentral - vom Weißen Haus aus, via Twitter und, wie zuletzt beim Truppenabzug aus Nordsyrien, meist ohne Konsultation mit den Experten. "Unsere einzigen verblieben Optionen sind Soldaten oder Sanktionen", klagt der demokratische Senator Chris Murphy, der im Außenausschuss sitzt. "Unser außenpolitischer Werkzeugkasten ist obsolet geworden."

2. Die spendenfreudigen Botschafter

Besonders betroffen sind die US-Botschaften - nicht nur im Nahen Osten, wo ein halbes Dutzend Vertretungen derzeit keine Chefs haben. Vakant sind zurzeit anderem auch die Missionen in Brasilien, Indonesien, Thailand, Singapur und Russland - der Posten, für den Trump jetzt Vizeminister Sullivan nominiert hat. Saudi-Arabien hat erst seit April wieder einen US-Botschafter, den Ex-General John Abizaid.

Einer Studie des Juraprofessors Ryan Scoville zufolge haben nur 60 Prozent der von Trump bestallten Botschafter Auslandserfahrung. 36 Prozent sprechen nicht mal die Landessprache. Mehr als die Hälfte von ihnen soll allerdings in Trumps Wahlkampfkasse gespendet haben, im Schnitt Summen von knapp 100.000 Dollar.

Der Milliardär Woody Johnson spendete mehr als 450.000 Dollar, er ist seit 2017 Botschafter in London.

Der Hotelier Gordon Sondland spendete eine Million Dollar für Trumps Inauguration, wurde dafür EU-Botschafter und ist als solcher nun tief in die Ukraineaffäre verwickelt.

David Friedman, Botschafter in Israel, war Trumps vielbeschäftigter Konkursanwalt.

Georgette Mosbacher, die Botschafterin in Warschau, galt vorher als "exzentrische Salondame" ("Washington Post").

David Cornstein, ein Ex-Juwelier, der nun US-Botschafter in Budapest ist, nutzte seine Freundschaft mit Trump, um eine umstrittene Visite des ungarischen Premiers Viktor Orbán im Oval Office zu arrangieren.

Den Deutschen am bekanntesten: Richard Grenell, Amerikas Mann in Berlin. Er war zuvor Pressesprecher der Uno-Botschaft und konservativen Kolumnist, jetzt mischt er sich ungebremst in die Bundes- und EU-Politik einund wurde zudem Balkan-Gesandter.

3. Die Schattendiplomaten

Die Entmachtung der bisherigen Karrierediplomaten schafft ein Vakuum, in das unbestallte Gesandte stoßen, um die Politik - und die privaten Interessen - Trumps im Ausland zu forcieren. Tochter Ivanka reist als Goodwill-Botschafterin durch die Welt, ihr Mann Jared Kushner wurde Nahost-Beauftragter, obwohl er offen zugibt, dass keinerlei Erfahrungen in dem Bereich hatte. Sein Nahost-Friedensplan verpuffte denn bisher auch.

Wie gefährlich diese parallele Schiene der Schattendiplomatie ist, zeigt sich zurzeit in der Ukraineaffäre. Da zog Trumps Anwalt Giuliani offenbar gemeinsam mit EU-Botschafter Sondland - der gar nicht für die Ukraine zuständig ist - hinter den Kulissen die Strippen. So sorgten sie dafür, dass Marie Yovanovitch, die US-Botschafterin in der Ukraine, die Trumps Plänen als unpolitische Beamtin im Weg stand, geschasst wurde.

Doch das rächt sich nun. Yovanovitch war eine der ersten aus dem Heer der Ex-Diplomaten, die Trump vor dem Kongress belastete. Auch ihr kommissarischer Nachfolger Bill Taylor sagte bereits aus und riskierte dafür seinen Posten. Andere traten vorsorglich ab, etwa der Ukrainesonderbeauftragte Kurt Volker.

In einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump dürften sie zu Kronzeugen werden.