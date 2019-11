Anhörung zur Ukraineaffäre Russland-Expertin verurteilt Darstellung der Republikaner als "Fiktion"

In den Anhörungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hat eine frühere Mitarbeiterin des Nationalen Sicherheitsrates ausgesagt - und eine eindringliche Warnung ausgesprochen.

Fiona Hill sagte, es sei eine "Fiktion", dass die Ukraine 2016 sich in den US-Wahlkampf eingemischt habe. Dieses Narrativ hatten unter anderem Trump und seine Unterstützer immer wieder befeuert.

Hill sagte weiter, bei der Theorie von der ukrainischen Wahleinmischung handele es sich um eine von russischen Geheimdiensten ersonnene Verschwörung, die "offenbar auch einige von ihnen in diesem Ausschuss glauben".

Diese "Erfindungen" seien ein Versuch, die politischen Lager in den USA gegeneinander auszuspielen, und zwar von Russland, einer "fremden Macht, die uns wirklich schaden will". Sie bitte darum, diese politisch motivierten Falschaussagen nicht zu verbreiten, "die so deutlich russischen Interessen dienen", sagte Hill. Die Aussage der US-Geheimdienste hingegen, dass Russland die Wahl beeinflusst habe, sei über jeden Zweifel erhaben.

Hill war eine Mitarbeiterin des früheren Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton. Sie habe kein Interesse, ein bestimmtes Ergebnis der Anhörungen herbeizuführen, sagte Hill. Es gehe ihr nur um die Wahrheit.

Sie weigere sich, Teil des Versuchs zu sein, ein alternatives Narrativ zu legitimieren, wonach die ukrainische Regierung ein Gegner der USA seien, und dass die Ukraine - und nicht Russland - die USA 2016 attackiert habe, sagte Hill.

US-Unterstützung für die Ukraine, die immer noch bewaffneten russischen Angriffen ausgesetzt sei, sei "politisiert worden". "Der Einfluss der erfolgreichen russischen Kampagne 2016 bleibt heute sichtbar. Unsere Nation wird auseinandergerissen", sagte sie.

Sie sei eine unparteiische Expertin für Außenpolitik und habe sowohl republikanischen wie auch demokratischen Regierungen gedient.

Die Anhörungen vor dem Geheimdienstausschuss sollen klären, ob Donald Trump eine geplante Militärhilfe von Hunderten Millionen Dollar für die Ukraine zurückgehalten und sie als Druckmittel eingesetzt hat, um seinen politischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn Hunter durch fragwürdige Ermittlungen zu diskreditieren. (Eine Chronologie über die bisherigen Zeugenaussagen lesen Sie hier.)