Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich "sehr zufrieden" mit den Ergebnissen des Ukrainegipfels in Paris gezeigt. "Wir haben heute die Zeit des Stillstands überwunden", sagte sie am späten Montagabend nach dem Treffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen ukrainischem Kollege Wolodymyr Selenskyj. Es seien "realistische Dinge" vereinbart worden.

Die Gipfelteilnehmer verständigten sich unter anderem auf eine vollständige Umsetzung der Waffenruhe in der Ostukraine bis Ende des Jahres und einen weiteren Truppenrückzug aus drei umstrittenen Gebieten bis Ende März.

Vorgesehen ist laut der Gipfelerklärung auch ein Gefangenenaustausch bis Ende 2019. Dabei geht es um einen Austausch von 250 Gefangenen aus Kiew gegen 100 aus Luhansk und Donezk. Eine konkrete Vereinbarung dazu gab es aber nicht, sondern lediglich die Absichtserklärung, mit Hilfe der Kontaktgruppe in der Region und des Roten Kreuzes den Austausch umzusetzen.

Selenskyj: Viele Fragen bleiben ungeklärt

"Wir haben uns auf klare, deutliche Schritte und Termine zu ihrer Umsetzung geeinigt", sagte Selenskyj zu den Ergebnissen. Innerhalb von 30 Tagen sollen auch neue Übergangspunkte für die Bevölkerung an der Frontlinie eingerichtet werden - auf der Grundlage von humanitären Kriterien. Neben der Waffenruhe soll auch ein Plan für die Minenräumung umgesetzt werden. Zudem soll es an drei weiteren Punkten eine Entmilitarisierung geben.

Es sei "sehr positiv", dass er den Dialog mit Putin wieder aufgenommen habe, sagte Selenskyj. Dennoch blieben auch nach dem Treffen noch viele Fragen ungeklärt. In vier Monaten wollen die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine erneut zu Gesprächen im so genannten Normandie-Format zusammentreffen.

Macron sagte bei einer Pressekonferenz im Anschluss an den Gipfel: "Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um den politischen Mut und die Entschlossenheit des Präsidenten der Ukraine seit seiner Wahl zu würdigen, Frieden in den Konflikt im Osten seines Landes zu bringen."

Putin: "Ja, ich bin zufrieden"

Es war das erste Mal, dass sich Putin und Selenskyj persönlich getroffen haben. Bisher hatten sie nur miteinander telefoniert. "Ja, ich bin zufrieden", sagte Putin später am Abend über sein Gespräch mit Selenskyj. Es dauerte eine Stunde und 20 Minuten - deutlich länger als geplant. Im Anschluss an das bilaterale Treffen wurden dann die Beratungen bei einem gemeinsamen Abendessen mit Merkel und Macron fortgesetzt.

Putin nannte die Ergebnisse des Gipfels einen Fortschritt für die Menschen in der Ostukraine. Er lobte bei einer Pressekonferenz, dass Merkel und Macron sich für eine Lösung des Konflikts einsetzten. Er trage die Gipfelerklärung in vollem Umfang mit, sagte Putin.

CHARLES PLATIAU/POOL/EPA-EFE/REX Foto von der Pressekonferenz der Gipfelteilnehmer

Der Ukrainegipfel im Pariser Elyséepalast hatte am Montagnachmittag begonnen. Die Bundesregierung erhoffte sich neue Impulse für den Friedensprozess in der Ostukraine, wo Regierungstruppen gegen prorussische Separatisten kämpfen. Die französische Präsidentschaft baute auf konkrete Fortschritte zur Umsetzung der Minsker Friedensabkommen.

In den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk stehen sich ukrainische Regierungstruppen und prorussische Separatisten gegenüber. Rund 13.000 Menschen sind nach Uno-Schätzung bisher ums Leben gekommen. Die Menschen in den betroffenen Regionen Luhansk und Donezk sehnen sich nach einem Ende des Krieges.

Der Gipfel in Paris wird auch als "Normandie-Treffen" bezeichnet, weil es die erste Zusammenkunft dieser Art im Juni 2014 in der Normandie gab - diese Region liegt nordwestlich von Paris. Gastgeber Macron strebt einen umfassenden Dialog mit Moskau über Sicherheit und Stabilität in Europa an. Um zu Fortschritten mit Moskau zu kommen, muss nach französischer Auffassung auch der Ukraine-Konflikt gelöst werden. Macrons Annäherung an Moskau wird in mittel- und osteuropäischen Ländern mitunter jedoch misstrauisch verfolgt.