Im Konflikt zwischen den USA und Iran hat der Uno-Sicherheitsrat nach einer Sondersitzung zum "Dialog" aufgerufen. Es müssten Maßnahmen ergriffen werden, um die Spannungen in der Golf-Region zu entschärfen, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung.

Der Sicherheitsrat verurteilte darin auch die jüngsten Angriffe auf Tanker im Golf von Oman und bezeichnete diese als Bedrohung für die weltweite Energieversorgung sowie für Frieden und Sicherheit.

"Die Ratsmitglieder halten die betroffenen Konfliktparteien und alle Staaten in der Region dazu an, Maßnahmen zu ergreifen, um die Spannungen zu reduzieren", sagte Kuwaits Uno-Botschafter Mansour Al-Otaibi nach der von den USA beantragten Sondersitzung. Er rief zu "maximaler Zurückhaltung" auf. Kuwait steht dem mächtigsten Uno-Gremium momentan vor.

Der Uno-Botschafter der USA, Jonathan Cohen, bekräftigte dagegen erneut, Iran sei für die Tanker-Angriffe verantwortlich. Das Vorgehen Teherans sei "nicht hinnehmbar".

Abschuss von US-Drohne war Anlass für Sondersitzung

Iran lehnte Gespräche mit den USA nach der Uno-Sitzung erneut ab. "Man kann keinen Dialog mit jemandem beginnen, der dich bedroht, der dich einschüchtert", sagte der iranische UN-Botschafter Madschid Tacht Rawantschi. Der "Wirtschaftskrieg und der Terrorismus gegen das iranische Volk" müssten aufhören.

US-Präsident Donald Trump hatte am Montag persönliche Strafmaßnahmen gegen die Führung in Teheran angeordnet. Mit einer entsprechenden Verfügung will er dem obersten Führer der Islamischen Republik, Ali Khamenei, und dessen Umfeld den Zugang zu finanziellen Ressourcen erschweren.

Die USA hatten die Sitzung des Sicherheitsrats beantragt, nachdem Iran in der vergangenen Woche eine US-Aufklärungsdrohne abgeschossen hatte. Präsident Donald Trump hatte daraufhin einen militärischen Vergeltungsangriff erwogen, diesen aber nach eigenen Angaben kurzfristig abgesagt, weil die Opferzahlen unverhältnismäßig gewesen seien.

Video REUTERS/ ISNA

Dem Drohnenabschuss war ein Angriff auf zwei Tanker in der Straße von Hormus vorangegangen, für den die USA ebenfalls Iran verantwortlich machen. Teheran bestreitet die Vorwürfe.