Erste Reise der neuen EU-Kommissionschefin Auf nach Afrika

Nein, das Wort "Migration" nimmt Ursula von der Leyen gar nicht erst in den Mund. Migration, das klingt nach Abschottung und toten Flüchtlingen im Mittelmeer. Migration, das ist gleichbedeutend mit Ärger und den alten Debatten, die die Treffen europäischer und afrikanischer Politiker in der Vergangenheit so oft bestimmt haben.

Von der Leyen will jetzt nicht von Problemen sprechen, sondern von Chancen. Daher redet sie lieber vom Kampf gegen den Klimawandel und lobt die Start-up-Szene in einigen afrikanischen Ländern. "Afrika ist ein Partner, auf den ich zähle", sagt sie. Moussa Faki, der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union und Außenminister des Tschad, steht neben ihr und lächelt zufrieden.

Seit knapp einer Woche ist Ursula von der Leyen als Kommissionschefin im Amt, nun will sie den frischen Schwung auch für die Beziehungen mit Afrika nutzen. Allein die Tatsache, dass sie Äthiopien besucht, ist schon ein Statement. Bislang führte die erste außereuropäische Reise vorheriger EU-Kommissionschefs regelmäßig in die USA oder zu einem großen Gipfel. Von der Leyen aber besucht Europas Nachbarkontinent.

Gut gewähltes Ziel

Äthiopien ist als Ziel gut ausgewählt: Wenn es einen Ort gibt, an dem Afrika zumindest seit einigen Monaten verlässlich auch gute Nachrichten produziert, dann diesen hier. Neben dem Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union trifft von der Leyen Äthiopiens Präsidentin Sahle-Work Zewde und Premierminister Abiy Ahmed.

Bei jedem dieser Termine lässt sich eine kleine Erfolgsgeschichte erzählen - und als PR-Profis vergessen von der Leyen und ihre Leute nicht, darauf hinzuweisen. Auch wenn die Afrikanische Union, was Befugnisse und Macht angeht, mit der EU-Kommission nicht zu vergleichen ist, ist der Zusammenschluss von 55 afrikanischen Staaten ein starkes Symbol für die Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg.

Äthiopiens Präsidentin wiederum ist derzeit die einzige Frau an der Spitze eines afrikanischen Staats, von der Leyen die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission. Auch diese Parallele sitzt.

Umbruch am Horn von Afrika

Und dann ist da Premierminister Abiy Ahmed. Wie es der Zufall will, darf der Mann am kommenden Dienstag in Oslo den Friedensnobelpreis in Empfang nehmen. Trotz aller Probleme ist es Ahmed gelungen, den jahrzehntelangen blutigen Konflikt mit dem Erzrivalen Eritrea zu beenden. EU-Diplomaten vergleichen den Umbruch, den Äthiopien und die Region am Horn von Afrika derzeit erleben, mit dem Mauerfall in Deutschland und Europa vor 30 Jahren.

"Herzlichen Glückwunsch zum Nobelpreis", sagt von der Leyen, als sie den Premier am Samstagmittag trifft. Der nimmt die Kommissionschefin mit auf einen ausgiebigen Spaziergang in den Park neben seiner Residenz. "Ich bin hier, um zuzuhören", sagt von der Leyen.

Hinflug Freitagnacht, Rückflug am späten Samstagabend, viel Zeit hat von der Leyen für ihre Visite nicht. Sie komme auch nicht mit fertigen Lösungspaketen, sagt sie, sie wolle herausfinden, was in der EU-Afrika-Politik in der Vergangenheit geklappt hat und was eher nicht. "Wir wollen Erfolge in der Wirklichkeit trennen von den Papiertigern, die es auch gibt", sagt von der Leyen nach ihrem Treffen mit der Präsidentin.

Einfluss der Konkurrenten wächst

Mitte März will sie eine neue EU-Afrika-Strategie vorlegen. Im Oktober treffen sich die Staats- und Regierungschefs dann zum großen EU-Afrika-Gipfel in Brüssel.

Das alles klingt nach Aufbruch, das Problem ist nur: An guten Absichten und klugen Strategien im Umgang mit Afrika hat es auch in den Jahren vor von der Leyens Visite nicht gemangelt. Trotzdem aber läuft die EU ihren Mitgliedstaaten weiter hinterher, etwa wenn es darum geht, die beim vergangenen Afrika-Gipfel in der Elfenbeinküste gemachten Finanzzusagen einzuhalten.

Dazu kommt: Die Europäer sind längst nicht mehr die Einzigen, die sich für die Region am Horn von Afrika interessieren. Auch wenn die EU in Sachen Handelsvolumen, Direktinvestitionen und Entwicklungshilfe weiterhin deutlich vor Ländern wie den USA, Russland, China oder aus der benachbarten Golfregion rangiert, scheint derzeit der Einfluss der Konkurrenten zu wachsen.

Dagegen will von der Leyen mit ihrer "geopolitischen Kommission" mehr als nur ein Zeichen setzen. Europa soll Stärke zeigen, so kann man das übersetzen, gerade auch in Afrika. In Addis Abeba gab es nun wieder etwas Geld: 100 Millionen Euro für Wirtschaftsreformen, weitere 50 Millionen fürs Gesundheitssystem und so weiter.

Der Kurztrip soll nach Willen von der Leyens den Auftakt für eine neue Afrika-Politik der EU markieren. Und er fügt ich bestens in die sorgsam choreografierten Anfangswochen der neuen Kommissionschefin.

Am vergangenen Montag hielt von der Leyen eine kurze Rede zum Auftakt der Klimakonferenz in Madrid und unterstrich so, dass der Kampf gegen den Klimawandel zu den Kernaufgaben ihrer neuen Kommission gehört. Kommenden Mittwoch will sie ihren sogenannten European Green Deal vorstellen.

Um den geht es auch bei den Terminen in Addis Abeba. Der Kommissionschef der Afrikanischen Union erzählt von der Leyen, wie die Wüsten größer würden und die Fluten immer heftiger. "Die Menschen", sagt von der Leyen, "spüren den Klimawandel hier bitter."