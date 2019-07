Geplantes Spitzenpersonal Vier für Europa

Fangen wir mit den Personalien an, die als sicher gelten: Christine Lagarde, bislang Chefin des Internationalen Währungsfonds, wird Präsidentin der Europäischen Zentralbank.

Charles Michel, derzeit geschäftsführender Regierungschef in Belgien, wird als Nachfolger von Donald Tusk Chef des Europäischen Rates - praktisch der Zeremonienmeister bei den regelmäßigen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Nach der Einigung vom Dienstag sind die beiden gesetzt - bei beiden Posten hat das Parlament kein Mitspracherecht.

Anders ist es bei den beiden weiteren Personalien: Die Zuständigkeit für die Außenpolitik einer Union mit 28 Staaten, die auch ihre eigene Außenpolitik machen werden, soll der spanische Außenminister Josep Borrell übernehmen. Und Ursula von der Leyen, derzeit noch Verteidigungsministerin, soll künftig die EU-Kommission führen.

Das designierte EU-Spitzenpersonal im Kurzporträt:

Carlos Jasso/REUTERS Christine Lagarde wird künftig Madame Euro, als Chefin in der Frankfurter Zentrale der Europäischen Zentralbank

Die Französin Christine Lagarde, 63, ist eine Grande-Dame der internationalen Politik, vor allem beim Thema Geld. Ab 2007 war die gelernte Juristin in Paris Wirtschafts- und Finanzministerin, 2011 wechselte sie zum Währungsfonds (IWF) nach Washington.

Dorthin allerdings folgte ihr ein Skandal aus ihrer Zeit im französischen Kabinett: 2008 segnete sie einen Vergleich ab, in dem einem schwerreichen Geschäftsmann 400 Millionen Euro von einer staatseigenen Bank zugesprochen wurden. Lagarde gab an, sie habe der Staatskasse Prozesskosten in Millionenhöhe ersparen wollen. Lagarde wurde wegen fahrlässigen Umgangs mit öffentlichen Mitteln verurteilt, erhielt aber keine Strafe.

Kim Kyung-HoonREUTERS Christine Lagarde grüßt die Herren Finanzminister in Japan

Als IWF-Chefin ist Lagarde seit Jahren Dauergast auf allen Weltforen: G7-Treffen, G20-Gipfel, Weltwirtschaftsforum in Davos, Münchner Sicherheitskonferenz. Sie wird zeigen müssen, dass sie als EZB-Chefin die Unabhängigkeit der Zentralbank verteidigen kann.

Stephan Mahe/REUTERS Ursula von der Leyen, Überraschungskandidatin der EU-Staats- und Regierungschefs für den Posten der Kommissionspräsidentin

Als Verteidigungsministerin war Ursula von der Leyen, 59, zuletzt von Pech - manche behaupten auch: vom eigenen Unvermögen - verfolgt. Monat für Monat kamen neue Details der Berateraffäre ans Licht: Insgesamt geht es um Berateraufträge in zweistelliger Millionenhöhe, die das Ministerium ohne Ausschreibung vergeben hatte. Auch der Vorwurf der Vetternwirtschaft zwischen Spitzenbeamten und Beraterfirmen steht im Raum, ein Untersuchungsausschuss bearbeitet den Fall seit Januar.

Nächstes Problemfeld: Das oftmals untaugliche Gerät der Truppe, vom Sturmgewehr, das bei Hitze Probleme macht, bis zum Milliardengrab Transportflieger A400M. Hinzu kommen Rechtsextremismusskandale, Nachwuchssorgen und die Kostenexplosion bei der "Gorch Fock". Schafft von der Leyen es nun, vom EU-Parlament bestätigt zu werden, muss sich ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin mit den Problemen befassen.

Von der Leyens Karriere begann in Niedersachsen im Sozialministerium, dann wechselte sie nach Berlin. Dort war sie erst Familien- und später Arbeitsministerin, und leitete schließlich als erste Frau das Verteidigungsressort.

Spitzenkandidatin für die Europawahl war sie nicht, sie wurde vielmehr am Dienstag zur Option für das Amt der Kommissionspräsidentin, weil kein anderer Kandidat bei den Staats- und Regierungschefs mehrheitsfähig war. Bestätigt das EU-Parlament von der Leyen, wäre es ein Doppelerfolg für Angela Merkel. Sie würde eine bei den Wählern unbeliebte Ministerin los. Und Deutschland bekäme den wichtigsten Posten, der in der EU-Bürokratie zu vergeben ist.

Thierry Roge/AFP Charles Michel, künftig EU-Ratspräsident

Der Wallone Charles Michel, 43, ist geschäftsführender Ministerpräsident von Belgien. Seit der Wahl im Mai gelang es ihm nicht, eine neue Regierungskoalition zu bilden. Michel dürfte froh sein, mit der neuen Aufgabe Abschied vom Hickhack zwischen Walonen und Flamen im nur schwer regierbaren Belgien zu nehmen.

In seiner Karriere war der studierte Jurist von der liberalen Partei Mouvement Reformateur (MR) meist der Jüngste: Er stieg im Alter von 18 Jahren in die Lokalpolitik ein, errang mit 23 Jahren einen Sitz im nationalen Parlament und wurde mit 38 Jahren Ministerpräsident. Michels Amtszeit als Ratspräsident liegt bei fünf Jahren.

STEPHANIE LECOCQ/EPA-EFE/REX Josep Borrell, designierter "EU-Außenminister"

Josep Borrell, 72, ist ein spanischer Sozialist und derzeit Außenminister im Kabinett von Regierungschef Pedro Sánchez. Spitzenämter hat er zuvor eins bekleidet, von 2004 bis 2007 war er Präsident des EU-Parlaments, dann noch weitere zwei Jahre Abgeordneter. Als EU-Außenbeauftragter würde er der Italienerin Federica Mogherini nachfolgen. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.

Im Streit über das illegale Unabhängigkeitsreferendum in der autonomen Region Katalonien tat sich Borrell, obwohl selbst Katalane, als Vorkämpfer für die Einheit Spaniens und gegen die Separatisten hervor. In seiner neuen Rolle wäre er auch Vizepräsident der Kommission.

