Ärger für neue EU-Kommission Warnschuss für von der Leyen

Dieser Schuss sitzt. Eigentlich sollen am kommenden Montag Anhörungen der EU-Abgeordneten im Europäischen Parlament beginnen. "Grillen" nennen die Amerikaner dieses Format, bei dem sich Politiker stundenlang strengen Fragen stellen müssen. Doch am Donnerstagmittag machte der Rechtsausschuss im Europaparlament klar, dass zwei Bewerber erstmal gar nicht zu kommen brauchen.

Der Ungarn László Trócsányi und die Rumänin Rovana Plumb hatten den Verdacht nicht ausräumen können, dass es wegen ihrer Besitzverhältnisse womöglich Interessenskonflikte mit ihrer künftigen Aufgabe geben könnte. Nun stehen die beiden da wie Pennäler, die bei einer wichtigen Prüfung gar nicht erst antreten dürfen.

Für die künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind das keine guten Nachrichten. Sicher, Trócsányi und Plumb galten nicht als Schwergewichte der kommenden Kommission:

Der Ungar sollte sich um die Erweiterungspolitik kümmern, die Rumänin um den Verkehr.

Zudem hat sich von der Leyen die beiden nicht selbst ausgesucht. Vielmehr wurden sie, wie die anderen Kommissare auch, von den Mitgliedsstaaten nominiert.

Dennoch zeigt der erste Schuss des Parlaments, wie steinig der Weg für von der Leyen noch werden könnte. Die ehemalige Bundesverteidigungsministerin kann ihr neues Amt am 1. November nur antreten, wenn das Parlament zuvor ihrer gesamten Kommission grünes Licht gibt.

Von der Leyen muss nun klären, wie es weitergeht. Der Nominierungsprozess für Tócsányi und Plumb ist erstmal gestoppt. Von der Leyen will noch am Donnerstagnachmittag Parlamentspräsident David Sassoli treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Kandidat Trócsányi kündigte in einer Erklärung rechtliche Schritte gegen die Entscheidung an

"Der Ball liegt nun bei von der Leyen", sagt der Grüne Sergey Lagodinsky, Mitglied im Rechtausschuss, dem SPIEGEL. Von der Leyen werde "jetzt erklären müssen, warum sie die Vorschläge aus Rumänien und Ungarn überhaupt akzeptiert hat", fügt sein SPD-Kollege Tiemo Wölken hinzu.

Für die anderen 24 Kommissarsanwärter können die Anhörungen am Montag wie geplant starten.

Der Warnschuss aus dem Rechtsausschuss legt nahe, dass die Parlamentarier auch dabei ihre Muskeln spielen lassen wollen. Viele haben es noch nicht verwunden, dass nach der Europawahl nicht einer der Spitzenkandidaten als Kommissionschef zum Zug kam, sondern die Staats- und Regierungschef eine Politikerin für das Amt nominierten, die bei der Wahl gar nicht angetreten war.

Gut möglich, dass nun das Rückspiel folgt.

Derzeit ist völlig offen, ob die Parlamentarier am Ende einen Kandidaten rauskegeln oder gleich mehrere, auch der Parteienproporz dürfte eine Rolle spielen. Dies zeigte sich bereits im Rechtausschusses: Plumb gehört zu den Sozialdemokraten, Tócsányi zur Europäischen Volkspartei.

Trócsányi, ein enger Vertrauter von Ungarns Premier Viktor Orbán, gilt als Architekt von dessen heftig umstrittenen Reformen, etwa des ungarischen Justizsystems. In von der Leyens Kommission soll er für die EU-Erweiterung zuständig sein. Ein groteker Gedanke: Ausgerechnet der Mann, der für Orbán den Rechtstaat abbaute, soll den EU-Aspiranten auf dem Westbalkan den Weg in die Rechtsgemeinschaft Europa weisen.

Dazu kamen Unklarheiten, was Trócsányis Beteiligung an einer Anwaltskanzlei angeht, ein Problem, über das zunächst der SPIEGEL berichtet hatte und das nun den Rechtsausschuss auf den Plan rief.

Hinzu kommen nun die Fälle, in denen die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde "Olaf" ermittelt. Der Pole Janusz Wojciechowski etwa soll bei der Abrechnung von Reisekosten im Europaparlament recht kreativ gewesen sein. Etwas anders gelagert ist der Fall von Sylvie Goulard aus Frankreich. Die Kandidatin von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron konnte nicht belegen, dass ein Mitarbeiter, der beim Europaparlament angestellt war, auch ausschließlich für sie als Abgeordnete gearbeitet hatte. Sie musste 45.000 Euro an das Parlament zurückzahlen.

Während von der Leyen ein Aus für die Kandidaten aus Ungarn oder Polen am Ende problemlos verkraften könnte, wäre ein Abgang Goulards ein schwerer Schlag. Neben der künftigen Vizepräsidentin für Digitales Margrethe Vestager zählt Goulard als Binnenmarktkommissarin zu den politischen Schwergewichten der künftigen Kommission.

Interessant wird sein, welche Kriterien die Parlamentarier bei ihrer Eignungsprüfung an die Kandidaten anlegen. Nur um die fachliche Qualifikation kann es angesichts der Vorwürfe, die bei manchen im Raum stehen, ja nicht gehen.

Reicht eine Untersuchung von "Olaf" bereits aus, um jemanden abzulehnen? Oder sollte man darauf abstellen, dass die Bewerber saubere polizeiliche Führungszeugnisse vorlegen können? So sehen es zwei Fraktionschefs:

"Die Linke wird für niemanden stimmen, der von strafrechtlichen Untersuchungen oder Untersuchungen der europäischen Korruptionsbekämpfungsbehörde Olaf betroffen ist", kündigt deren Fraktionschef Martin Schirdewan an.

Daniel Caspary, der Chef der Unionabgeordneten im Europaparlament, schlägt vor, eine Art Kommissarsgesetz für künftige Anhörungen zu erarbeiten, damit zumindest bei der nächsten Kommission klar ist, welche Kriterien gelten.

Abgeordnete wie Kommissanwärter bereiten sich seit Tagen auf die Anhörungen vor, allzu viel Dynamik sollte man nicht erwarten. Die Antworten auf die schriftlichen Fragen, die jedem Kandidaten gestellt wurde, werden noch vor dem Wochenende vorliegen. Sie sind mehrfach durch die Beamten der gegenwärtigen EU-Kommission gegengelesen worden, Überraschungen sind daher eher unwahrscheinlich.

Auch die Anhörungen selbst darf man sich nicht als schnelles Ping-Pong-Spiel von Frage und Antwort vorstellen. In diesen Tagen wird detailliert festgezurrt, welcher Politiker in welchem Ausschuss eine Frage stellen darf. Oftmals geht es dabei mehr um die Eitelkeit der Ausschussvorsitzenden als um die Frage, wie man einen Kommissarsanwärter am besten durchleuchtet.

Ohne Risiken sind die Anhörungen allerdings nicht, wie nicht nur der Rechtsausschuss nun zeigte. Beim letzten Mal, im Oktober 2014, musste der damals neue EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker die slowenische Kandidatin zurückziehen. Die designierte Vizepräsidentin für die Energieunion hatte sich schlicht als inkompetent erwiesen.