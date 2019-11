Ursula von der Leyen wird ungeduldig: In einem Brief an Boris Johnson fordert die designierte EU-Kommissionschefin den britischen Premierminister auf, "so schnell wie möglich" einen britischen EU-Kommissar zu nominieren.

Zudem "ermutigte" sie Johnson in dem Schreiben laut einer Kommissionsprecherin auch, eine Frau vorzuschlagen, um eine geschlechterparitätische EU-Kommission zu ermöglichen. Die britische Regierung solle einen oder mehrere Namen nennen.

Von der Leyen will ihr Kommissionsteam so schnell wie möglich vervollständigen, da sie ihren ursprünglich für den 1. November geplanten Starttermin bereits aufgeben und auf den 1. Dezember verschieben musste. An diesem Termin wolle Von der Leyen festhalten, sagte die Kommissionssprecherin.

Die Briten hatten wegen des Brexit-Datums am 31. Oktober bewusst auf die Nominierung eines EU-Kommissars verzichtet. Nachdem die Frist jedoch um bis zu drei Monate bis Ende Januar verlängert wurde, sieht Von der Leyen die Regierung in London in der Pflicht, einen Kommissar zu nominieren.

Denkbar wäre, dass der derzeitige britische EU-Kommissar für Sicherheitspolitik, Julian King, erneut nominiert wird. King gehörte zum Team des scheidenden Kommissionschefs Jean-Claude Juncker.

Rumänien und Frankreich haben ihre Pflicht getan

Ein anderes EU-Land kam seiner Nominierungspflicht am Mittwoch nach: Die rumänische Regierung schlug die beiden EU-Parlamentarier Adina Valean und Siegfried Muresan vor. Beide gehören der konservativen Partei PNL von Rumäniens Ministerpräsident Ludovic Orban an. Die Entscheidung zwischen Valean und Muresan solle die künftige EU-Kommissionschefin treffen. Mit Valean würde von der Leyen ihrem Ziel einer paritätisch besetzten Kommission näherkommen.

Ein Personalvorschlag der vor Kurzem gestürzten sozialdemokratischen Regierung Rumäniens unter Viorica Dancila war zuvor vom EU-Parlament abgelehnt worden. Der Rechtsausschuss hatte finanzielle Interessenkonflikte von Dancilas Kandidatin Rovana Plumb beanstandet.

Zuvor hatte Frankreich bereits den früheren Finanzminister Thierry Breton als neuen Binnenmarktkommissar aufgestellt, nachdem Sylvie Goulard überraschend vom Europaparlament abgelehnt worden war.