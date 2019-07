Von der Leyen und China Eine schwierige Beziehung

Als Ursula von der Leyen im Oktober vergangenen Jahres als Verteidigungsministerin nach China reiste, verpackte sie ihre Kritik noch umständlich. Anstatt die aggressive Außenpolitik der Führung in Peking direkt anzusprechen, verwies sie auf die deutsche Geschichte: "Deutschland war oft zu groß und zu dominant", sagte sie, "dieses Machtstreben führte zu Konflikten." Die Reaktion der anwesenden Ehrengäste in Peking war unterkühlt, sie applaudierten verhalten.

Verhalten dürfte auch die Reaktion der chinesischen Führung auf die Wahl von der Leyens zur neuen EU-Kommissionschefin ausfallen. Ab November wird sie Chefin von mehr als 30.000 Mitarbeitern in der Kommission und das Gesicht der Union. Bei allen künftigen Konflikten wird sie neben den 28 Staats- und Regierungschefs eine wichtige Rolle spielen. Dabei dürfte es häufig auch um die drei größten Mächte gehen, mit denen sich die EU auseinandersetzen muss: die USA, Russland und China.

Die aufstrebende Weltmacht in Peking wird besonders registriert haben, was von der Leyen im Januar dieses Jahres, also nur wenige Monate nach ihrem Pekingbesuch, im Interview mit der "Zeit" weit weniger verklausuliert äußerte: "Wir thematisieren China zu wenig", sagte sie darin. Die chinesische Führung agiere nicht so martialisch wie die russische. Aber: "China umgarnt uns freundlich. Und deshalb übersehen wir oft, wie konsequent es seine Ziele verfolgt. Und wie clever."

Von der Leyen prangert Expansionspolitik an

Die deutlichen Worte dürften bei der chinesischen Führung nicht gut angekommen sein. "Für China ist von der Leyen sicher keine Wunschkandidatin", sagt Bernhard Bartsch, China-Experte der Bertelsmann Stiftung. Von der Leyen habe in den vergangenen Jahren immer wieder deutlich gemacht, dass sie im Umgang mit Peking eine zentrale Herausforderung für die globale Ordnung sähe. "Offen wie wenig andere europäische Politiker hat von der Leyen dafür plädiert, Chinas Machtstreben ernst zu nehmen, Missstände offen anzusprechen und Peking mit europäischer Geschlossenheit gegenüberzutreten", sagt Bartsch.

Von der Leyen dürfte ihre Behörde in Brüssel nun auf den chinakritischen Kurs einschwenken. Ihr Vorgänger Jean-Claude Juncker war noch sehr darauf bedacht, den Handelsbeziehungen zwischen China und der Europäischen Union nicht zu schaden. Die chinesische Führung stellt die EU aber zunehmend vor Probleme: Die Forderungen nach einem fairen Marktzugang werden in Peking nicht umgesetzt, die staatliche Kontrolle über Großkonzerne nimmt zu, genauso wie Repressionen gegen Oppositionelle und Minderheiten wie die Uiguren.

Die Kritik daran ist nicht neu. Von der Leyen folge damit dem europäischen Trend, sagt Thomas Eder. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Programm Internationale Beziehungen beim Mercator Institute for China Studies (Merics). "China ernster zu nehmen ist nicht etwas, das jetzt mit von der Leyen gekommen ist, sondern ein Trend in Europa, der sich mit ihr fortsetzt", sagt Eder. Nur wird von der Leyen das in ihrer eigenen Art tun: Sie ist bekannt dafür, sich diplomatisch auszudrücken - gleichzeitig gilt sie als besonders durchsetzungsfähig.

Auch in ihrer Bewerbungsrede vor dem EU-Parlament machte von der Leyen deutlich, dass sie in Pekings Politik ein Gegenmodell zum europäischen Weg sieht. Zwar nannte sie China nicht direkt beim Namen, es sei aber klar gewesen, wen sie meinte, sagt Bartsch: So sprach die CDU-Politikerin von Ländern, die autoritärer werden, sich globalen Einfluss kaufen, Abhängigkeiten durch Investitionen in Infrastruktur schaffen und protektionistisch agieren.

Schon im "Zeit"-Interview hatte von der Leyen die chinesische Expansionspolitik angeprangert: "Die Chinesen expandieren leise und Schritt für Schritt." Die USA hätten nach dem Zweiten Weltkrieg auf Bündnisse und Vertrauen gesetzt, China hingegen schaffe wirtschaftliche Abhängigkeiten. Damit zielte sie offenbar auf das Infrastrukturprojekt " Neue Seidenstraße" ab, bei dem Peking im großen Stil Kredite vergibt, die Länder wie Sri Lanka schon in wirtschaftliche Abhängigkeit zwangen. "Der Preis sind Rohstoffe, Marktzugänge und Unterstützung für Chinas Positionen auf der Weltbühne", sagte von der Leyen.

Macron für ein Ende der "Naivität"

Vor allem mit Emmanuel Macron liegt von der Leyen damit auf einer Linie. Der französische Präsident hat der Naivität im Umgang mit China den Kampf angesagt. Erst vor wenigen Wochen schmiedete er am Rande des G20-Treffens in Osaka mit dem japanischen Premier Shinzo Abe eine Allianz gegen China.

Für die europäische Seite ist die Wahl von der Leyens daher eine gute Nachricht. In den vergangenen Monaten hatte die EU-Kommission einen Zehnpunkteplan für eine selbstbewusstere europäische Chinapolitik auf den Weg gebracht. "Von der Leyen dürfte sich mit dem Konzept gut identifizieren können", sagt China-Experte Bartsch. Auch mit dem europäischen Parlament dürfte sie mit Blick auf China gut zusammenarbeiten können: "Dort liegt die Chinapolitik in den Händen des deutschen Grünen-Politikers Reinhard Bütikofer, einem der kompetentesten Köpfe, den es in der europäischen Chinapolitik gibt, und der ebenfalls ihre Linie vertritt".

Das müsse nicht zwangsläufig zu einer Bedrohung für die Handelsbeziehungen werden, sagt Eder - solange keine symbolischen roten Linien, etwa ein Treffen mit dem Dalai Lama, überschritten würden. Die Sommermonate wird von der Leyen dazu nutzen, eine eigene Strategie zu entwerfen.