Polens Stimmen für von der Leyen Kampf gegen das Außenseiter-Image

Es ist eine Art Nicht-Verhältnis, das die Bundesrepublik unter Kanzlerin Angela Merkel und Polens nationalkonservative Regierung pflegen: Man hat keinen offenen Streit, aber mag sich auch nicht besonders.

Aus Warschauer Sicht ist Merkel irritierend liberal für eine Konservative. Nach Lesart der Regierungspartei PiS hat sie etwa massenhaft muslimische Flüchtlinge nach Europa gelockt oder den Atomausstieg eingefädelt.

Aus Berliner Sicht wiederum hat Deutschlands zweitgrößtes Nachbarland unter der PiS den gerade erst errungenen Rechtstaat demontiert. Polen gehört zu jenen Ländern, die die deutsche Idee eines europäischen Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge untergraben haben.

Doch beide Seiten waren bemüht, den Konflikt nicht offen ausbrechen zu lassen: Berlin verkniff sich mit Blick auf die Geschichte Belehrungen in östlicher Richtung und Warschau sparte sich antideutsche Tiraden. Der Partner im Westen ist zu wichtig.

Trotzdem verwundert es, dass die 26 PiS-Abgeordneten im Europaparlament nach eigenen Angaben geschlossen für Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin gestimmt haben. Schließlich gehören sie im EU-Parlament einer anderen konservativeren Fraktion an als die CDU.

Premier Mateusz Morawiecki wirkte jedenfalls geradezu begeistert, als er nach der Wahl verkündete: "Wir waren das Zünglein an der Waage." Tatsächlich hat Morawiecki Grund zur Freude. Die Abstimmung hat die polnische Regierung und seine Partei in Europa aufgewertet. Aus dem Paria Polen ist zumindest für den Moment wieder der Partner Polen geworden. Wie konnte es dazu kommen?

Merkel und Ziemiak führen Gespräche

Angela Merkel persönlich hatte mit Morawiecki vor der Abstimmung telefoniert, der polnisch-stämmige CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak soll in geheimer Mission nach Warschau gereist sein, um PiS-Leute auf seine Seite zu ziehen. Über den Preis der Zustimmung ist bislang allerdings nichts durchgesickert.

Niemand in der PiS ist aber wohl so naiv zu glauben, dass von der Leyen das Brüsseler Rechtsstaatsverfahren gegen Warschau abwenden könnte. Die alte EU-Kommission hatte gegen Polen einen Strafprozess nach Artikel 7 wegen der bedenklichen Umbauten im Justizsystem angestrengt. Theoretisch könnten dem Land am Ende sogar die Stimmrechte in EU-Gremien entzogen werden.

Dafür verspricht sich Polen einen einflussreichen Kommissars-Posten unter von der Leyen. Die Ressorts Landwirtschaft, Energie, oder der gemeinsame Markt sind für die Regierung in Warschau interessant.

Das Image als Außenseiter abgeschüttelt

Doch etwas anderes ist für Polen noch wichtiger: Nicht nur im EU-Ausland, durchaus auch zuhause, hat die PiS-Regierung bislang den Ruf, Polen in Europa zum Außenseiter gemacht zu haben. Es war von großer Bedeutung, jetzt etwas gegen dieses Image zu tun. Denn im Herbst sind Parlamentswahlen und eine überwiegende Mehrheit der Polen, in Umfragen bis zu 90 Prozent, steht grundsätzlich hinter der EU. Viele Polen hadern zwar mit einzelnen EU-Maßnahmen, etwa in der Flüchtlingspolitik oder bei der Homoehe. Doch die nationalistische PiS hat deshalb noch lange kein Mandat, Polen in der EU zu isolieren.

Und das haben die Nationalkonservativen bisher allzu häufig getan, am spektakulärsten etwa, als sie vor zwei Jahren als einzige Regierung unter allen 28 Mitgliedstaaten gegen Donald Tusk als EU-Ratspräsidenten stimmte. Dabei ist Tusk auch noch ein Landsmann.

Dass von der Leyen jetzt Stimmen brauchte, kam der PiS also gerade gelegen. "Jeder, der aus Deutschland objektiv auf Polen blickt, muss zu dem Schluss kommen, dass wir ein ernstzunehmender Partner sind", sagt der EU-Abgeordnete Zdzislaw Krasnodebski. "Ich würde unser Verhältnis zur CDU/CSU als nicht vollzogene Ehe bezeichnen."