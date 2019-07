Rede in Straßburg Ursula von der Leyen will die ganz große Koalition

Ursula von der Leyen beginnt ihre Rede mit der Erinnerung an eine Frau. Vor 40 Jahren sei Simone Veil zur Präsidentin des Europaparlaments gewählt worden, sagt sie, die französische Holocaust-Überlebende wurde erste Präsidentin der europäischen Volksvertretung. Von der Leyen, das überrascht nicht, sieht sich an diesem Dienstagvormittag in der Nachfolge von "europäischen Pionierinnen" wie Veil. Sie sei stolz, "dass endlich eine Frau als Kandidatin für den Vorsitz der EU-Kommission antritt", sagt sie - sie selbst. Das bringt schon mal den ersten Applaus.

Von der Leyen will die ganz große Koalition, wenn es heute Abend um 18 Uhr darum geht, ob das Europaparlament sie zur Kommissionschefin wählt. Sie braucht 374 von 747 Stimmen und noch ist nicht klar, ob sie das schafft. Daher setzt sie zunächst auf die Frauen im Parlament. Immer wieder kommt sie auf das Thema Gleichberechtigung zurück, immer wieder bekommt sie dafür großen Beifall. Sie werde als Kommissionschefin dafür sorgen, dass ihre Kommission zur Hälfte aus Frauen besteht, sagt von der Leyen und zückt eine Statistik. Von 183 Kommissaren bis heute waren nur 35 Frauen, "das sind weniger als 20 Prozent".

Von der Leyen spricht von einem kleinen gläsernen Pult, das man an ihrem Platz in der ersten Reihe des Plenums aufgebaut hat, und noch nicht vom Pult in der Mitte des Saals. Noch ist sie nicht gewählt. Von der Leyen lobt den fairen Welthandel, den Multilateralismus, "wir müssen dem europäischen Weg folgen", sagt sie. Sie geht zunächst auf den Klimaschutz ein, verspricht, in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit das erste europäische Klimagesetz vorzulegen, dazu eine Billion Euro Investitionen für das nächste Jahrzehnt.

Sie weiß, dass viele Sozialdemokraten noch schwanken

Wenn sie bei diesen Sätzen die Grünen im Blick hat, bleibt ihr Werben wohl erfolglos, obwohl ihre Ansagen nun viel konkreter sind als noch vor gut einer Woche, als sie die Grünen in der Fraktion besuchte. "Sie haben nichts gesagt zur Biodiversitätskrise", schimpfte etwa der Grüne Sven Giegold, als er auf von der Leyens Rede antwortete, die Grünen bleiben bei ihrem Nein.

Wichtiger sind für von der Leyen an diesem Vormittag ohnehin die Sozialdemokraten, die ihre Wahlentscheidung abschließend erst in letzter Minute, um 16 Uhr festzurren wollen. Von der Leyen geht so weit wie möglich auf die Sozialdemokraten zu; sie weiß, dass hier noch viele schwanken. Klassisch sozialdemokratische Forderungen stehen daher im Mittelpunkt ihrer Rede, Steuern auf Digitalkonzerne etwa oder ein Mindestlohn in jedem EU-Land. Es sind Vorschläge, die sie bereits in ihrem Brief an die Fraktion vorgestellt hat und die sich auch in den Leitlinien für die Kommissionsarbeit finden, die von der Leyen zeitgleich mit ihrer Rede veröffentlichte, quasi ihr Regierungsprogramm.

Video: Ausschnitt aus der Rede von Ursula von der Leyen

Video Jean-Francois Badias/ AP

Von der Leyens Rede ist eine Gratwanderung, natürlich. Sie strebt eine möglichst breite Mehrheit an und scheut sich dabei nicht, den einen oder anderen in ihren eigenen Reihen vor den Kopf zu stoßen. Sie verspricht etwa eine Arbeitslosenrückversicherung, die einspringen soll, wenn es zu einem Konjunktureinbruch kommt. Mit einem ähnlichen Vorschlag ist Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in der Bundesregierung bereits abgeblitzt. Bei den Unions-Europaabgeordneten ist die Idee auch alles andere als beliebt, von der Leyen bringt ihn dennoch. Es wird spannend sein, wie die 16 deutschen SPD-Europaabgeordneten ihre Ablehnung von der Leyens trotzdem weiter begründen wollen.

Klaren Worte zum Rechtstaat

Eine echte Zumutung für ihre eigenen Leute sind streng genommen auch von der Leyens Aussagen zum Stabilitäts- und Wachstumspakt. Um Investitionen zu ermöglichen, sollte der Pakt flexibel angewandt werden. "Flexibel", das ist der Kampfbegriff all jener, die sich gerade nicht an die Schuldenregeln halten wollen, das weiß natürlich jeder in CDU und CSU.

Als wohltuend empfanden viele die klaren Worte zum Rechtstaat, hier hatte es in den vergangenen Tagen immer wieder Zweifel gegeben, wie hart von der Leyen die Linie der bisherigen Kommission gegen Rechtsstaatssünder wie Ungarn und Polen fortsetzen würde. Es könne hier "keine Kompromisse geben", sagt sie. Sie werde den ganzen Werkzeugkasten weiter anwenden und zusätzlich einen neuen Rechtstaatsmechanismus vorschlagen, eine Idee, die sie von CSU-Spitzenkandidat Manfred Weber flugs übernommen hat.

Große Zustimmung erhält von der Leyen, als sie auf die Migration zu sprechen kommt und klarstellt: "Auf See gibt es die Pflicht, menschliches Leben zu retten." Sie erzählt, wie ihre Familie vor vier Jahren einen syrischen Flüchtling aufgenommen hat, der nun bestens integriert sei und das Abitur nachmache. Großen Applaus erhält sie auch, als sie den Briten in Aussicht stellt, das Brexit-Austrittsdatum weiter zu verschieben, wenn es triftige Gründe dafür gebe.

Am Schluss gibt es Ovationen, von den eigenen Leuten, aber auch von dem einen oder anderen Liberalen. Es ist der Dank für eine engagierte, proeuropäische Rede. Sie zeigt schon jetzt, dass mit von der Leyen frischer Wind durch Parlament wehen könnte, vor allem nach den zuletzt oft kraftlosen Auftritten von Amtsinhaber Jean-Claude Juncker.

Nach ihrer Rede sprechen die Fraktionschefs, danach ist von der Leyen nochmal dran, sie antwortet direkt auf Ober-Brexiteer Nigel Farage, der soeben seine übliche Suada über die EU abgelassen hat. Es sei ja schade, dass die Briten die EU verlassen, sagt von der Leyen. "Aber Herr Farage, auf Reden wie die Ihre, auf die können wir weiß Gott verzichten."